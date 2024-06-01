 Saba Tümer'den çocuk itirafı!

Saba Tümer geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Ünlü sunucu, İstanbul'da çocuk esirgeme kurumu himayesinde olan yaklaşık 50 çocuğu, Metropol İstanbul’da bulunan Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’ne götürdü.

Tümer, tüm oyunlarda çocuklara eşlik ederek ve oyunlar oynayarak zaman zaman çocukluğuna döndü.



Güzel sunucu gün boyu küçük misafirleri ile ilgilenerek, unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı. Çocuklarla birlikte atlı karıncaya da binen sunucu; "Çok severim atlı karıncayı. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çocuklarla daha fazla zaman geçirmek lazım. İçindeki çocuğu da coşturmak gerekiyor. Benim içimdeki çocuk çok şükür aynı yaşta kaldı. Çocuklarla çocuk, büyüklerle büyük oluyorum. Büyüklerle olacağıma küçüklerle olmayı tercih ediyorum" dedi.

Saba Tümer "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Öyle bir şey tercih etmiyorum, sorumluluk almak istemiyorum" yanıtını verdi.

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