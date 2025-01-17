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Saadet Işıl Aksoy 'Confidente' ile Berlin Film Festivali'nde

Saadet Işıl Aksoy 'Confidente' ile Berlin Film Festivali'nde... İşte detaylar...

Saadet Işıl Aksoy 'Confidente' ile Berlin Film Festivali'nde

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu seneki ev sahibi sanatçısı olan Saadet Işıl Aksoy başrolünde oynadığı ‘Confidente’ (Sırdaş) filmiyle Berlin Film Festivali’nde yer alacak. Film, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yapacak.

 Saadet Işıl Aksoy 'Confidente' ile Berlin Film Festivali'nde

Türk Sineması’nın uluslararası önemli temsilcilerinden Saadet Işıl Aksoy’un başrolde oynadığı, Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Confidente’ (Sırdaş) filmi Berlin Film Festivali’nde yer alacak. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.

Saadet Işıl Aksoy 'Confidente' ile Berlin Film Festivali'nde
‘Confidente’de genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy’un canlandırdığı Arzu karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olaylar konu alınıyor. Görüntü yönetmenliğini Eric Devin’in yaptığı filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Saadet Işıl Aksoy 'Confidente' ile Berlin Film Festivali'nde
2018 yapımı ‘Sibel’ filmiyle birçok festivalden ödülle dönen Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti’nin yeni filmi ‘Confidente’ büyük bir merakla bekleniyor.

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