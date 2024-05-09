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Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu

Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu. İşte detaylar...

Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu

Aldığı sayısız ödül ve yer aldığı birbirinden değerli yapımlarla adından çokça söz ettiren başarılı ve güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu.

Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu
Dünyanın en prestijli sinema organizasyonlarından olan, 1989 yılında İsveçli efsane yönetmen Ingmar Bergman tarafından kurulan akademinin başkanlığını Oscar ödüllü Fransız oyuncu Juliette Binoch yapmaktdır. Aralarında Cate Blanchett’in de bulunduğu, Sir Ben Kingsley’in onur üyesi olduğu 4000’in üzerinde film profesyoneli üyesi bulunan akademi aynı zamanda Avrupa Film Ödülleri’ni de vermektedir.

Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu
Saadet Işıl Aksoy üyelik ünvanı alarak Avrupa Film Ödülleri’nde de söz hakkı elde etmiş oldu.

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