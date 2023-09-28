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SnobMagazin.com

S Sport Plus 5. yaşını kutladı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ve zengin bir spor içeriğini yenilikçi teknolojisiyle sporseverlere sunan S Sport Plus, spor ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla Soho House İstanbul’da gerçekleştirilen bir davetle 5. yaşını kutladı.  

S Sport Plus 5. yaşını kutladı

Türkiye’nin sadece spor içeriği yayınlayan ilk OTT platformu olan S Sport Plus, dün akşam (27 Eylül) Soho House İstanbul’da gerçekleştirilen bir davetle 5. yaşını kutladı.

EuroLeague, Serie A, La Liga, NBA, F1, F2, MotoGP, UFC gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını izleyicileriyle buluşturan S Sport Plus’ın 5. yaş davetinde spor ve medya dünyasından ünlü isimler de yer aldı. Davete Sadettin Saran, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İbrahim Kutluay, Burcu Esmersoy, Saffet Emre Tonguç gibi isimler de katıldı. 

S Sport Plus 5. yaşını kutladı

S Sport Plus’ın 5. yıl kutlamasında konuşan S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar “Türkiye’de yüzde yüz Türk sermayesi ile Saran Group çatısı altında kurulan; sadece spor odaklı ilk OTT - streaming servisi olan S Sport Plus’ın her geçen gün büyüyerek ve gelişerek 5 yaşına gelmiş olmasını, bu başarıda payı olan tüm paydaşlarımızla kutlamak istedik. Bugün, farklı spor branşlarında her ay 700 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiriyor, akıllı televizyonlardan, mobil cihazlara kadar pek çok farklı araçla sporseverlerin heyecanla takip ettiği dünyanın en önemli spor içeriklerini üyelerimize ulaştırıyoruz. Sürekli geliştirdiğimiz teknolojimiz ve içerik çeşitliliğimizle spor izleyiciliği deneyimini bir adım öteye taşıdık. Sporseverlerin diledikleri yerde diledikleri zaman keyifle spor karşılaşmalarını izleyebilmeleri için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Her yıl daha fazla büyüyerek geldiğimiz 5. yaşımızda her zaman yanımızda olan tüm sporseverlere teşekkür ederim.” dedi. 

S Sport Plus 5. yaşını kutladı

 

 

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