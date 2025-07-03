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Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!

Ünlü oyuncu Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı! İşte detaylar...

Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!

Oyuncu Şira Sahilli, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, bir arkadaşının düğününde giyeceği kıyafeti için provaya geldiğini söyledi.

 Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!

 

Düğünün Ordu'da olacağını belirten Sahilli, "Sırt dekolteli bir elbise giyeceğim. Provaya geldim" dedi.

Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!

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