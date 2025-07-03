 Şira Sahilli'nin Nişantaşı tarzı!

Oyuncu Şira Sahilli, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, bir arkadaşının düğününde giyeceği kıyafeti için provaya geldiğini söyledi.

Düğünün Ordu'da olacağını belirten Sahilli, "Sırt dekolteli bir elbise giyeceğim. Provaya geldim" dedi.

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