 Rüya Coriç Zeytin Ağacı'nın kadrosunda!

Tescilli güzel ve başarılı oyuncu Rüya Coriç, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, Netflix’in sevilen dizisi Zeytin Ağacı’nın 3. sezon kadrosuna dahil oldu temmuz ayında çekimlerine başlanacak olan dizide Coriç, üniversite öğrencisi Beliz karakterine hayat verecek.



Rüya Coriç’in hayat vereceği Beliz karakteri, Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı karakterle yolları kesiştikçe kendi iç dünyasını keşfetmeye başlıyor.



Yeni projesi için oldukça heyecanlı olan Rüya Coriç,

Zeytin Ağacı ile oyunculuk kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor.

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