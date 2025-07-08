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Rüya Coriç Zeytin Ağacı'nın kadrosunda!

Ünlü oyuncu Rüya Coriç Zeytin Ağacı'nın kadrosunda! İşte detaylar...

Rüya Coriç Zeytin Ağacı'nın kadrosunda!

Tescilli güzel ve başarılı oyuncu Rüya Coriç, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

 Rüya Coriç Zeytin Ağacı'nın kadrosunda!

Ünlü oyuncu, Netflix’in sevilen dizisi Zeytin Ağacı’nın 3. sezon kadrosuna dahil oldu temmuz ayında çekimlerine başlanacak olan dizide Coriç, üniversite öğrencisi Beliz karakterine hayat verecek.

Rüya Coriç Zeytin Ağacı'nın kadrosunda!
Rüya Coriç’in hayat vereceği Beliz karakteri, Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı karakterle yolları kesiştikçe kendi iç dünyasını keşfetmeye başlıyor.

Rüya Coriç Zeytin Ağacı'nın kadrosunda!
Yeni projesi için oldukça heyecanlı olan Rüya Coriç,

 Rüya Coriç Zeytin Ağacı'nın kadrosunda!

Zeytin Ağacı ile oyunculuk kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor.

 

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