  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!"

Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!" İşte detaylar...

Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!"

Çakallarla Dans 7’nin dikkat çeken oyuncularından Rüya Coriç, galada tercih ettiği mini elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

 Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!"

Filmde Türkiye Güzeli Ece karakterini canlandıran Coriç, galaya özel bir özenle hazırlandığını ve adeta kendi hayat hikayesini oynadığını dile getirdi.

 Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!"

"Filmde sonuçlar istediğim gibi olmadı maalesef. Hakkım yendi mi yenmedi mi göstermek için süslenip öyle gelmek istedim," diyerek dikkat çeken bir itirafta bulunan Coriç, sözlerine şöyle devam etti: "Gerçek hayatta da eskiden bir güzellik yarışmasına katılmıştım ama birinci olamadım. Filmde de denedim, yine olmadım.

 Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!"

Çok doğru bir cast olmuş, demek ki birinci olamıyorum ve çok da zorlamamak gerekiyor. Ancak filmde birinci olmamanın bazen daha faydalı olduğunu söylüyorum. Araştırmalarıma göre birinciler değil, ikinciler ve üçüncüler sektörde daha fazla iş buluyor."

 Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!"

Film çekimleri sırasında zorlu yaz sıcaklarına rağmen keyif aldığını belirten Coriç, rahat kostümlerinin bu süreci kolaylaştırdığını söyledi.

 Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!"

"Herkes sıcaklardan şikâyet etti ama benim için hiçbir sorun olmadı," diyerek film ekibine teşekkür etti.

 Rüya Coriç'ten olay yaratan açıklamalar! "Filmde de gerçek hayatta da hakkım yendi!"

MİSS TURKEY 2024 BİRİNCİSİ İDİL BİLGEN’E DESTEK VERDİ
Rüya Coriç, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’e gelen eleştirilere de değinerek genç isme destek verdi:
"Gayet hoş bir hanımefendi. Ben beğendim ama güzellik göreceli bir kavram. Küçüklüğümden beri tüm güzellik yarışmalarını izlerim. Bence bu yarışmalarda sadece dış görünüş değil, başka kriterler de değerlendiriliyor."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Deniz Çakır'dan konuşulacak 'Yaprak Dökümü' itirafı!
  Magazin

Deniz Çakır'dan konuşulacak 'Yaprak Dökümü' itirafı!

Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer 35 yıl sonra yeniden buluştu
  Magazin

Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer 35 yıl sonra yeniden buluştu

Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi!
  Magazin

Yiğit Özşener'in sevgilisiyle sinema keyfi!

Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!
  Magazin

Ahu Erbaydar yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın kötüleri bir arada
  Magazin

Yeşilçam'ın kötüleri bir arada

Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı
  Magazin

Ünlü oyuncu Berk Oktay tanınmayacak halde! Rolü için 20 kilo aldı