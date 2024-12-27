  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

Halil İbrahim Ceyhan'la yeni aşka yelken açtığı ortaya çıkan Rüya Coriç, bir davette görüntülendi.

 Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi?


Şık tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Bugün çok vaktim yoktu hızlı hazırlandım biraz. Böyle gecelerde özen göstermeye dikkat ediyoruz" dedi.

 Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

2024 için Coriç, "Benim için güzel geçti. Çok sevdiğim işlerde bulundum. 2025'ten daha fazla umutluyum. İki film yaptım. Biri şu an vizyonda, diğeri yazın vizyona girmişti" diye konuştu.

 Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

Aşk sorularına ise Coriç, "Tatlı şeyler konuştuk. Güzel işlerden bahsettik. İşlerle ilgili gündemde olmayı tercih ederim. Anlattığım işlerle ilgili kısım benim için daha tatlı" diye yanıt verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fulya Sever Kahveci'den eşi Nihat Kahveci'ye özel yüzük
  Magazin

Fulya Sever Kahveci'den eşi Nihat Kahveci'ye özel yüzük

'Lingo' Türkiye'den Yılbaşı Özel bölümü
  Magazin

'Lingo' Türkiye'den Yılbaşı Özel bölümü

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?
  Magazin

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrıldı mı?

Özcan Deniz ailesini sildi! Şok açıklamalar!
  Magazin

Özcan Deniz ailesini sildi! Şok açıklamalar!

'Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu takıntısını açıkladı
  Magazin

'Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu takıntısını açıkladı

Murat Han ve Yunus Emre Yıldırımer'in eğlenceli dostluğu
  Magazin

Murat Han ve Yunus Emre Yıldırımer'in eğlenceli dostluğu