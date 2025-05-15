 Rüya Coriç ile Erkan Meriç Gayrıresmi dizisinde!

Başarılı yapımlarıyla son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Greenart Grup, bu kez dijital platformlar için hazırladığı yeni dizisi “Gayrıresmi” ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği ve başrollerinde sevilen oyuncular Erkan Meriç ile Rüya Coriç’in yer aldığı proje, sinema kalitesindeki prodüksiyon detaylarıyla dikkat çekiyor.

Bugüne kadar “Nasipse Olur”, “Sil Baştan Kaynanam”, “C Takımı”, “Veda Partisi” ve “C Takımı 2” gibi gişe ve rating başarısı elde etmiş filmlerle adından sıkça söz ettiren Greenart Grup, kurduğu Greenart TV dijital kanalıyla birlikte artık YouTube üzerinden geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. “Gayrıresmi” dizisi ise bu dönüşümün ilk büyük adımı olarak lanse ediliyor. 2025 yılının Ferhat ve Şirin beraberliğini konu alan dizide, birbirini tam olarak tanımadan aynı evde yaşamaya başlayan çiftin komik hikayesi üzerinde gelişiyor. Sektördeki üretkenliği nedeniyle 2024 yılında “Bodrum Türk Filmleri Haftası”nda “Sürdürülebilir Başarı Ödülü”ne layık görülen Vahdet Erdoğan, daha önceki filmlerde olduğu gibi bu dizinin de genel hikayesini kaleme aldı. Dizinin Yönetmen koltuğunda ise yaratıcı bakışı ve detaylara verdiği önemle bilinen Ufuk Cebeci bulunuyor. Kısa süre içinde Greenart TV YouTube kanalı üzerinden yayına girmesi planlanan dizinin, dijital yayıncılık dünyasına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.



GÜZEL OYUNCU BAŞROLDE

Sırbistan doğumlu sunucu, manken ve oyuncu olan Rüya Coriç, 2019 yılında Best Model Of Turkey'e katılarak güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Nişantaşı Üniversitesi Sinema TV bölümünde eğitim alan Rüya Coriç,

pek çok dizi film ve sinema filminde oyunculuğunu kanıtlayarak şimdi de dijital platform için çekilen “Gayrıresmi” dizisinin başrolünü Erkan Meriç ile birlikte paylaşarak kamera karşısına geçiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.