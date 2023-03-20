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Rusya’nın Ünlü İsimleri Saç Ekimi İçin Türkiye'yi Tercih Ediyor

Dünyaca ünlü rap şarkıcı Natan ve komedyen Rustam Mayer İstanbul’da saç ekimiyle imajını tazeledi.

Rusya’nın Ünlü İsimleri Saç Ekimi İçin Türkiye&#039;yi Tercih Ediyor

Rus sanatçı ve influencer'lar  saç ekimi için Türkiye’ye adeta akın ediyor. Başarısı kulaktan kulağa yayılarak gittikçe büyüyen Dr. Sait Gökhan Bircan’ın kapısını çalan Rusya’nın ünlü isimleri saç ekimiyle imajını tazeledi.

Rusya’nın Ünlü İsimleri Saç Ekimi İçin Türkiye&#039;yi Tercih Ediyor

Kazak asıllı Rus rap şarkıcı Natan ve Rusya'da yaşayan ünlü Azeri komedyen Rustam Mayer, saç ekimi için İstanbul’u tercih edenler arasında yerini aldı. Tepe bölgesinde seyrekleşen saçları karşısında tedbir alan ünlü isimler, başarılı bir operasyonla bu sorunlarından kurtuldu. Kliplerinde hep bere kullanan Natan, operasyonun ardından gür saçlarıyla kamera karşısına geçmeye bile başladı.
Son dönemde Türkiye’de saç ekimi operasyonlarına özellikle Rusların büyük ilgi gösterdiğini belirten Bircan, “Ülkemize İlk başlarda Arap ülkelerinden yoğun bir talep geliyordu. Şu anda ise Rusya’dan ve Amerika’dan gelenlerin sayısı Arap dünyasından gelenleri katladı. Bu işte memnuniyet ön planda olduğu için sonuçlarını gören birçok Rus ünlü ülkemize geliyor” diye konuştu.

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