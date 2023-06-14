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SnobMagazin.com

Rus kız arkadaşıyla yakalanan Mehmet Ali Erbil kendisine yeni bir isim taktı!

Rus kız arkadaşıyla yakalanan Mehmet Ali Erbil, kendisine yeni bir isim taktı. İşte detaylar...

Rus kız arkadaşıyla yakalanan Mehmet Ali Erbil kendisine yeni bir isim taktı!

Snob Magazin'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, Rus kız arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Rus kız arkadaşıyla yakalanan Mehmet Ali Erbil kendisine yeni bir isim taktı!

Komedyen, "Rusya'dan arkadaşlarım. Nişantaşı Rus konsolosu olarak ben Vladimir Erbil..." diyerek, kendisine yeni bir isim taktı. Erbil, "Misafirlerinize hangi özelliklerimizden bahsettiniz?" sorusuna, "Misafirperverlik, yemek, lokum ve erkek" diyerek, espri yaptı "Bu sene turizm patlayacak" diyen Erbil, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok geliyorlarmış. Ruslar oraya konsolosluk açmayı düşünüyormuş. Onun için ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Nişantaşı'nda fahri görev yapıyorum. Görev verilirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alırım" diyerek, güldürdü.

Rus kız arkadaşıyla yakalanan Mehmet Ali Erbil kendisine yeni bir isim taktı!

"ÖDÜL TÖRENLERİNDE SİYASETİ KARIŞTIRMAMAK GEREKİYOR" 

Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar'ın ödül konuşması ve sonrasında ödül törenlerindeki ödül alan sanatçıların konuşmalarının gündem olmasına Erbil, "Merve hepimizi gururlandırdı. Onu tebrik ediyoruz. Ödül törenlerinde siyaseti karıştırmamak gerekiyor. Asla böyle bir şeyin taraftarı değilim. Kadınların özgürlük hakları için hep destek çıktım. Bunlar önemli şeyler" dedi.

Rus kız arkadaşıyla yakalanan Mehmet Ali Erbil kendisine yeni bir isim taktı!

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