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Rukiye Bektaş, Toygan Avanoğlu'nun partneri oldu

Genç oyuncu Rukiye Bektaş, "C Takımı 2" filmine yeteneğiyle renk kattı.

Rukiye Bektaş, Toygan Avanoğlu'nun partneri oldu

İlk filmin kadrosunda yer alan Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir'in rol aldığı ekibe ikinci filmde Hakan Bilgin, Haydar Şişman ve "Fadime" karakteriyle Rukiye Bektaş da dahil oldu.

Rukiye Bektaş, Toygan Avanoğlu'nun partneri oldu

Filmde Toygan Avanoğlu'nun partneri olan Rukiye Bektaş enerjisiyle sete renk kattı.

Rukiye Bektaş, Toygan Avanoğlu'nun partneri oldu

 

 

 

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