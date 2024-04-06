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Rukiye Bektaş gözünü zirveye dikti

Dizi ve tiyatro projelerinden sonra sinemada “Bana Beni Anlat” filmiyle tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Rukiye Bektaş yeni sezon için okuduğu projelerle gözünü zirveye dikti.

Rukiye Bektaş gözünü zirveye dikti

“Bana Beni Anlat” filminde Sibel rolüyle adından söz ettiren Rukiye Bektaş aldığı teklifleri değerlendirme aşamasına geçti.

Rukiye Bektaş gözünü zirveye dikti

Sinema ve dizi projelerinde yeteneğini gösterebileceği rollerin hayalini kurduğunu söyleyen Rukiye Bektaş güzelliğiyle de sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rukiye Bektaş gözünü zirveye dikti

 

 

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