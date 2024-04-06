Rukiye Bektaş gözünü zirveye dikti

“Bana Beni Anlat” filminde Sibel rolüyle adından söz ettiren Rukiye Bektaş aldığı teklifleri değerlendirme aşamasına geçti.

Sinema ve dizi projelerinde yeteneğini gösterebileceği rollerin hayalini kurduğunu söyleyen Rukiye Bektaş güzelliğiyle de sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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