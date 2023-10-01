 Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

Sanat etkinlikleri, özel davetleri, dünyaca ünlü Dj eventleri ve muhteşem atmosferi içerisinde sunduğu enfes lezzetleriyle adından söz ettiren ünlü isimlerin tercihi Ruins Bodrum, muhteşem bir parti ile sezon finali yaptı.

Geçtiğimiz gün Dj Taykunku, Emre Altuğlu, Quentro ve Tuna canlı performansı ile gerçekleşen sezon kapanış

partisinde coşku doruğa ulaştı.

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