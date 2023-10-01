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Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

Sanat etkinlikleri, özel davetleri, dünyaca ünlü Dj eventleri ve muhteşem atmosferi içerisinde sunduğu enfes lezzetleriyle adından söz ettiren ünlü isimlerin tercihi Ruins Bodrum, muhteşem bir parti ile sezon finali yaptı.

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

Geçtiğimiz gün Dj Taykunku, Emre Altuğlu, Quentro ve Tuna canlı performansı ile gerçekleşen sezon kapanış

 Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

partisinde coşku doruğa ulaştı.

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

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