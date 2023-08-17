 Ruins Bodrum'da festival coşkusu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Casa Ruins Fest, Bodrum'da büyük ilgi gördü.

DJ eventleri ile adından söz ettiren Ruins Bodrum, müzikseverlere unutulmaz bir eğlence deneyimi yaşattı.

Dosse, Zuma Dionys, Taykunku ve Quentro'nun sahne aldığı festivalde misafirler, muhteşem manzara eşliğinde müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.

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