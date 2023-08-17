  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ruins Bodrum'da festival coşkusu

Ruins Bodrum'da festival coşkusu... İşte detaylar...

Ruins Bodrum'da festival coşkusu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Casa Ruins Fest, Bodrum'da büyük ilgi gördü.

 Ruins Bodrum'da festival coşkusu

DJ eventleri ile adından söz ettiren Ruins Bodrum, müzikseverlere unutulmaz bir eğlence deneyimi yaşattı.

Ruins Bodrum'da festival coşkusu

Dosse, Zuma Dionys, Taykunku ve Quentro'nun sahne aldığı festivalde misafirler, muhteşem manzara eşliğinde müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.

Ruins Bodrum'da festival coşkusu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı

Bodrum’da hem tatil hem iş 
  Magazin

Bodrum’da hem tatil hem iş 

Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı
  Magazin

Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!
  Magazin

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!
  Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!
  Magazin

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!