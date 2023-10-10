Ruh sağlığınızı korumak için neler yapmalısınız?

10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 1992 yılından bu yana Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün nedeniyle DoktorTakvimi uzmanlarından Psikolog ve Aile Danışmanı Kübra Uğurlu ruh sağlığı hakkında önemli bilgiler verirken ruh sağlığının korunması için yapılması gerekenler hakkında da önemli tavsiyeler verdi.

Psikolog ve Aile Danışmanı Kübra Uğurlu ruh sağlığının kişinin iyilik halinin sağlanabildiği bir yaşam anlamına geldiğini belirterek, “Ruh sağlığı duygusal ve davranışsal olarak kişinin karşılaştığı yaşamsal sorunları çözümleyebilmede yeterli olması ve aynı zamanda bir denge halidir. Başa çıkma becerilerinin gelişmiş olması duygu durumunu kontrol edebilme yetisidir. Kişinin hayatın içindeki birçok konuda işlevselliğini sürdürebilme becerisini de kapsayan bir tanımdır.” dedi.



Uğurlu, ruh sağlığını korumak için yapılması gerekenleri de şu şekilde sıraladı:

Kişi kendine alan yaratabilmeli. İnsanın yalnız kalmaya, kendisiyle zaman geçirmeye, kişisel bir alana ihtiyacı vardır. Gerek düşünsel sürecimizi geliştirmek gerek duygularımızı doğru bir şekilde yansıtmak adına bu alan bize öz farkındalığa varma şansı yaratır.

Düzenli yapılan egzersizler fiziksel olarak olumlu etkilerinin olmasının yanı sıra ruhsal anlamda da kişiyi deşarj eder. Gündelik yaşantımızın içerisinde yaşadığımız kaygı, stres fiziksel anlamda da gerginliğe hatta ağrılara sebebiyet verebilir. Egzersiz bu anlamda kişiyi hem fiziksel hem zihinsel anlamda rahatlatıcı bir görev görür. Aynı zamanda egzersiz yapan kişiler fiziksel gerginliklerini egzersiz anında atabildikleri için öfke kontrolü gibi çok sık yaşanan bu sorunu da olumlu anlamda etkiler.

Negatif ve sürekli olumsuz bir bakışa sahip kişilerle çok zaman geçirmemek gerekir. Kişi çevresel etkenlerden etkilenen bir varlıktır dolayısıyla bu tarz insanlar ruh sağlığınızı olumsuz etkileyecektir. Bunun yerine olumsuz yaşantılara rağmen pozitif bir güç kazandıran çevreye sahip olmak aynı oranda olumlu etkiler yaratır.

Sevdiğiniz kişilerle görüşün. Bunlar aile üyeleriniz, eşiniz veya arkadaşınız olabilir. Onlara sevginizi gösterin ve onların sizi sevdiğini gösterebilmesi için zaman ve fırsatlar yaratmaya çalışın.

Uyku düzeninde denge sağlamış olmak gerekir. Yeterli oranda ve düzende uyumamak kişinin yorgun ve daha stresli olmasına sebebiyet verir. Bu yüzdendir ki yeterli uyku hali bizim hayatımızda önemli bir role sahiptir.

Çevrenizdeki farklı bakış açılarını değerlendirirken açık olmak, yani aynı fikirde olmak zorunda olmadığımızı ve bunun karşımızdaki insan için de geçerli olduğunu bilmeliyiz. Fikirlerimizi kabul ettirme çabası sadece ruhsal anlamda yıpratıcı bir sürece dönüşür.



“Ruh sağlığını korumak fiziki sağlığa da etki eder”

Psikolojik sürecin bedenden ayrı tutulamayacağına ve düşünülemeyeceğine de dikkat çeken Uğurlu açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bir insanın sağlıklılık tanımı ne sadece psikolojik anlamda sağlıklı olmasıdır ne de sadece fiziksel anlamda sağlıklı olmasıdır. Sağlıklı kişiler hem psikolojik hem de fiziksel sağlığa sahip bireylerdir. Kişinin yaşadığı psikolojik süreçler kendisini bedende bir şekilde gösterir. Örneğin aşırı stres yaşayan kişilerde dikkat dağınıklığı, eklem ağrıları ve daha birçok semptom ile açığa çıkabilir. Günümüzde yaşanan fiziksel ve biyolojik rahatsızlıkların genetik boyutu olduğu gibi birçok temel noktasında yaşamsal streslere bağlı olarak fiziksel deformasyon ve sağlık sorunları oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzdendir ki stresten mümkün olduğunca uzak durmak aynı zamanda fiziksel sağlığımızı da korumuş olmak demektir.”



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