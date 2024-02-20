Rubato zirveyi sevdi

On şarkıdan oluşan “Rubato 5” albümü ile tüm dijital platformlarda üç milyon dinlemeyi geçen Rubato, kendi müzik tarzında ise radyolarda haftalardır zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza atıyor.

Spotify’da BeskPop listesinin kapağında da yer alan başarılı grup, mart ayında 5 albümünde yer alan bir Tan Taşçı şarkısı “Sen Tükendim Ben Tükendim” e video klip çekerek albüm yolculuğuna devam edecek.

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