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Rubato zirveyi sevdi

Türkiye’nin önemli gruplarından Rubato, yaklaşık iki ay önce yayınladıkları “Rubato 5” albümü ile radyolarda ve dijital platformlarda zirveyi kimseye bırakmıyor.

Rubato zirveyi sevdi

On şarkıdan oluşan “Rubato 5” albümü ile tüm dijital platformlarda üç milyon dinlemeyi geçen Rubato, kendi müzik tarzında ise radyolarda haftalardır zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza atıyor.

Rubato zirveyi sevdi

Spotify’da BeskPop listesinin kapağında da yer alan başarılı grup, mart ayında 5 albümünde yer alan bir Tan Taşçı şarkısı “Sen Tükendim Ben Tükendim” e video klip çekerek albüm yolculuğuna devam edecek.

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