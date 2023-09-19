 Rubato’nun solisti Özer Arkun ile Zeynep Arda evlendi

Rubato’nun solisti Özer Arkun, müzik danışmanı Zeynep Arda ile dünya evine girdi.

Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikahı Beşiktaş Belediyesi Nikah Memuru kıydı.



Özer Arkun’un nikah şahitliğini Rubato Grubu’nun üyelerinden Eralp Görgün ve Göksun Çavdar yaparken gelin Zeynep Arda’nın ise nikah şahitliğini Çetin tanışman ve Volkan Altuğ yaptı.

Çiftin nikah törenine Ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra ünlü besteci ve sanatçı Tan Taşçı’da katıldı. Mutlu çift balayı tercihi ise Kıbrıs olacak.

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