Rubato Kaptırdım Gönlümü'nü kliplendirdi

Türkiye'nin köklü müzik gruplarından Rubato, 5 albümünün en sevilen şarkılarından biri olan Kaptırdım Gönlümü'yü kliplendirdi. Kasım 2023’te, Bayhan Müzik yapımcılığında yayımladıkları 5 albümüyle müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Rubato, dinleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine, albümün 4. video klibi olarak, sözü ve bestesi genç müzisyen Soner Han’a ait olan “Kaptırdım Gönlümü”yü yayımladı.



Ahmet Can Tekin’in yönetmenliğinde kamera karşısına geçen grup üyeleri Özer Arkun, Göksun Çavdar, Eralp Görgün’e genç oyuncular Kadriye Nur Çelebi ile Koray Ekinci eşlik etti. Burgazada’nın muhteşem doğası ve tarihi dokusunda çekilen, aşkına karşılık bulamayan bir gencin hikayesinin anlatıldığı, kısa film tadındaki video klip Rubato’nun YouTube kanalında yayında.

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