  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı... İşte detaylar...

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  

Başarılı müzik grubu Rubato gectiğimiz akşam Acapulco Resort Hotel'de sahne aldı. Rubato 5 Albümündeki, Tan Taşcı imzalı "Sen Tükendin Ben Tükendim" parçasını kliplendirip sevenleriyle buluşturmaya hazırlandıklarını söyledi.

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  

Son dönemde arabesk şarkılara olan ilgi hakkında konuşan grubun solisti Özer Arkun: "Müzik kültürü dönem dönem değişiyor, zamanında Müslüm Gürses dinlemek kıroca görülüyordu, ancak Murathan Mungan'ın hazırladığı Müslüm Gürses 'Aşk Tesadüfleri Sever' albümünden sonra bütün beyaz yakalar bunu dinleyip Müslüm Gürses'i bağırlarına bastılar" dedi.

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  

Arabesk müzikte Z kuşağınıda yakaladıklarını belirten Arkun: "Rap şarkıcılarla Tv programlarımızda düetler yaparak Z kuşağının da sevgisini kazandık, evde çocuklarımız da Z kuşağı olduğu için şanslıyız, onların beğenisini alarak test etmiş oluyoruz" dedi.

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  

Sahnede etek giyen ve oje suren unluler icinde, sınırlarını bildikleri surece herkes istedigini giymekte ve yapmakta özgürdür biz boyle düsünüyoruz dediler.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber
  Gündem

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber

Zara verdiği 9 kilonun formülünü açıkladı
  Magazin

Zara verdiği 9 kilonun formülünü açıkladı

Berdan Mardini öğretmen olan sevgilisine destek
  Magazin

Berdan Mardini öğretmen olan sevgilisine destek

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama
  Gündem

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
  Magazin

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Evleniyorlar mı?
  Magazin

Evleniyorlar mı?