Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  

Başarılı müzik grubu Rubato gectiğimiz akşam Acapulco Resort Hotel'de sahne aldı. Rubato 5 Albümündeki, Tan Taşcı imzalı "Sen Tükendin Ben Tükendim" parçasını kliplendirip sevenleriyle buluşturmaya hazırlandıklarını söyledi.

Son dönemde arabesk şarkılara olan ilgi hakkında konuşan grubun solisti Özer Arkun: "Müzik kültürü dönem dönem değişiyor, zamanında Müslüm Gürses dinlemek kıroca görülüyordu, ancak Murathan Mungan'ın hazırladığı Müslüm Gürses 'Aşk Tesadüfleri Sever' albümünden sonra bütün beyaz yakalar bunu dinleyip Müslüm Gürses'i bağırlarına bastılar" dedi.

Arabesk müzikte Z kuşağınıda yakaladıklarını belirten Arkun: "Rap şarkıcılarla Tv programlarımızda düetler yaparak Z kuşağının da sevgisini kazandık, evde çocuklarımız da Z kuşağı olduğu için şanslıyız, onların beğenisini alarak test etmiş oluyoruz" dedi.

Sahnede etek giyen ve oje suren unluler icinde, sınırlarını bildikleri surece herkes istedigini giymekte ve yapmakta özgürdür biz boyle düsünüyoruz dediler.

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