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Rubato'dan Bodrum'da sezon finali

Rubato önceki akşam Bodrum Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı'nda sahne aldı.

Rubato'dan Bodrum'da sezon finali

Rubato Bodrum'lu sevenlerine arabesk şarkılarıyla unutulması zor bir akşam yaşatarak sezon finalini yaptı. Bodrum'lu birçok seveniyle buluşan Rubato sezon boyunca  birçok ilde 40 konser veren başarılı grup, 41. sahnesini Bodrum'lu hayranlarına vererek dinleyenlerine "41 kere maşallah dedirtti".

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