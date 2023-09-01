Rubato'dan Bodrum'da sezon finali

Rubato Bodrum'lu sevenlerine arabesk şarkılarıyla unutulması zor bir akşam yaşatarak sezon finalini yaptı. Bodrum'lu birçok seveniyle buluşan Rubato sezon boyunca birçok ilde 40 konser veren başarılı grup, 41. sahnesini Bodrum'lu hayranlarına vererek dinleyenlerine "41 kere maşallah dedirtti".

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