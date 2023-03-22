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RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti'ne Ceza Yağdı! Show TV'ye En Üstten Yaptırım Kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım kararı aldı. RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV, 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezasına çarptırıldı.

RTÜK&#039;ten Kızılcık Şerbeti&#039;ne Ceza Yağdı! Show TV&#039;ye En Üstten Yaptırım Kararı

İzlenme raporlarını görüşmek üzere toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. Toplantıda gündeme alınan dosyalar karara bağlandı.

RTÜK&#039;ten Kızılcık Şerbeti&#039;ne Ceza Yağdı! Show TV&#039;ye En Üstten Yaptırım Kararı

KIZILCIK ŞERBETİ'NE EN ÜST SINIRDAN CEZA
Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı. Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi sebebiyle Üst Kurul, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.
RTÜK&#039;ten Kızılcık Şerbeti&#039;ne Ceza Yağdı! Show TV&#039;ye En Üstten Yaptırım Kararı

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