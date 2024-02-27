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Romantik balenin başyapıtlarından Giselle yeniden AKM’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, romantik balenin başyapıtlarından biri olan GISELLE balesini Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nun muhteşem atmosferinde yeniden seyircisi ile buluşturuyor.

Romantik balenin başyapıtlarından Giselle yeniden AKM’de

Konusu büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan GISELLE, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle, kırsal yaşam biçimi ile olağandışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan  romantik balenin en önemli yapıtından biridir.

Romantik balenin başyapıtlarından Giselle yeniden AKM’de

 Doğaüstü ögelerle dolu olan GISELLE balesi, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘’Loys’’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle’e delicesine aşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikayesini konu alır. 

Romantik balenin başyapıtlarından Giselle yeniden AKM’de

Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen GISELLE; tüm bu ‘imkansız aşk’, ‘zengin erkek – fakir kız’ gibi dramatik konuları ve ikinci perdede gerçek dışı, fantastik olayları   anlatırken gerek koreografide gerekse görsellikle seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin baş yapıtlarından biri haline gelmiştir.

Romantik balenin başyapıtlarından Giselle yeniden AKM’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu sezon başında prömiyerini yaptığı ve şimdi yeniden sanatseverlerle birlikte olacak olan GISELLE balesini Zeynep Sunal Öngün sahneye koyuyor. 

Romantik balenin başyapıtlarından Giselle yeniden AKM’de

Eser, 29 Şubat, 7, 13, 20, 27 Mart, 4 Nisan tarihlerinde saat 20:00’ de, 9 Mart tarihinde saat 16:00’ da Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak.

 

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