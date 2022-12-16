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Roman Abramoviç'ten Flaş İstanbul Kararı

Rus milyarder Roman Abramoviç, bir süredir bulunduğu İstanbul'da ev arayışına devam ediyor. Şehire yerleşecek iş insanının, yalı satın almak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Roman Abramoviç&#039;ten Flaş İstanbul Kararı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir süredir İstanbul'da bulunan Roman Abramoviç, Anadolu Yakası'ndaki Uskumru Balık'ta görüntülendi. Ailesiyle mekana giden iş insanı, restoranın sahibi Seyfettin Taştan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.
Roman Abramoviç&#039;ten Flaş İstanbul Kararı
İstanbul'da ev aradığı ve yalı kiraladığı haberleriyle gündeme gelen Abramoviç'in "Bu şehri çok sevdim. Halen ev arıyorum. Bir yalı satın almak istiyorum. İstanbul'a yerleşeceğim" dediği öğrenildi.  İş insanı, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası Londra'dan ayrılmıştı.
Roman Abramoviç&#039;ten Flaş İstanbul Kararı

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Yorumlar (1)

Meri limo

4 ay önce / 16.12.2022

Abramovic Putin terorist rejiminin köpegi hırsız Putinın kasası dünya bunlara tokalaşmak için el uzatmazken her ülkeyen atılırken Türkiye de av almaya çalışıyor hepsi burdan defolun gitsinler Kendisi israil pasatortu taşıyor oraya gitsin

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