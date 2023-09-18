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Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!

Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramovic, Adnan Oktar’ın yıllarca oturduğu Kandilli Vaniköy’deki malikâneyi satın aldı. 18 milyon dolara aldığı evi tadilata sokan Abramovic, bir de helikopter pisti yaptırmak istiyormuş.

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın yıllarca oturduğu Kandilli Vaniköy’deki malikâne, artık Rus oligark Roman Abramovic’in! Bir süredir bu iddialar konuşuluyordu; şimdi aldığım bilgilere göre evi kesinlikle Abramovic almış ve hatta hummalı bir tadilata başlamış bile.

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!
Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramovic, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar sonrası Londra’dan İstanbul’a taşınmıştı. Dünyanın sayılı milyarderlerinden olan Abramovic’in uzun süredir İstanbul’da kendine göre bir ev arayışında olduğu biliniyor. Boğaz’ı çok seven oligark, satılık yalılara bakmış, hatta bir yalıyı aldığı yönünde duyumlar yayılmıştı. Ancak bunlar doğru olmadığı gibi, Abramovic’in yalı fikrinden neden vazgeçtiğini de öğrendim. Meğer oligark, evine bir helikopter pisti yaptırmak istiyormuş. Yalılara bu izin çıkmayınca, rotasını daha geniş arazilere çevirmiş.

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!
Vaniköy’deki bu malikânenin arsası 9 bin 600 metrekare, kapalı alanı ise 2 bina şeklinde ve yaklaşık 2 bin metrekare. Serveti 10 milyar dolar civarında olan Abramovic, güvenliğine ve gizliliğe çok önem veriyor doğal olarak. Bu malikâne de ona gözlerden uzak bir alan tanıyor.

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!

Bu arada evin bulunduğu arazide helikopter pisti yoktu ama gerekli izinler alınmış ve inşasına başlanmış. Eve ulaşan yollar da yeniden yapılırken, mülkün çevresine de kale gibi duvarlar inşa etmeye başlamışlar; bitince Sarıyer’deki ABD Konsolosluğu gibi olacak bence.

 

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