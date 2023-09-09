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Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

Dijital bir platformda yayınlanan 'Kıyma' isimli dizide rol alan Ulaş Ünal, Adana'da bir avukatın cüzdanını çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ünal, avukatın şikayetinin ardından tutuklandı.

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

Blu TV'de yayınlanan Sıfır Bir ve Kıyma isimli dizide rol alan Ulaş Ünal, Adana'da Avukat Yunus Levent Küfüdür'ün cüzdanını çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

X-RAY CİHAZINDAN CÜZDANI ÇALDI

4 yıldır Ankara'da avukatlık yapan Yunus Levent Küfüdür akrabasının düğününe katılmak için gittiği Adana'da cüzdanının çalınmasıyla büyük bir şok yaşadı. Düğün sonrası Ankara'ya dönmek için Adana Havaalanı'na giden Küfüdür, güvenlik amaçlı cüzdanını x-Ray cihazındaki kutuya koydu.

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

O esnada önünde bulunan dizi oyuncusu Ulaş Ünal, kendi kutusuna düşen cüzdanı alıp poşete koyarak hızlıca uzaklaştı. Birkaç dakika içinde cüzdanın çalındığını fark eden Küfüdür yaşandıklarını anlattı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Düğün sonrası Ankara'ya dönmek için gittiği Adana Havalimanı'nda cüzdanının çalınmasıyla büyük bir şok yaşayan ve olayın havalimanında yaşanıyor olmasından dolayı büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Küfüdür, şunları söyledi: "Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bir hırsızlık olayı yaşandı. Cüzdanım çalındı. Çalan şahısla birlikte 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın enteresan olan kısmı havaalanında olması. O kadar güvenlik kamerasının olduğu bir yerde hırsızlık yapmaya ancak cahiller cesaret ederdi. Şahısta cesaret etti ve cezasını buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün üstün gayreti sayesinde şahıslar cezaevine gönderildi. Kendisi aynı zamanda bir dizi oyuncusu. Talihsiz bir olay. Yanındaki 2 arkadaşının herhangi bir sabıkası yokmuş. Onlara yazık oldu. Cüzdan hala ortada yok. Cüzdanı nereye attıklarını hatırlamıyorlar. Adalet yerini buldu."

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

"KARTIMDAN ÖNCE AYAKKABI ALMIŞ SONRA DA EĞLENMEYE GİTMİŞ"

Ulaş Ünal'ın cüzdanı çaldıktan sonra kredi kartından önce bir ayakkabı siparişi verip daha sonrasında 2 arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gittiğini ve "Yanıma gelip benden isteseydi çok daha fazla yardımcı olurdum" ifadelerini kullanan Küfüdür, "Cüzdanımı aldıktan sonra hırsızların yaşları genç olduğu için market ve büfelerden abur cubur almış. Genelde market alışverişi yapılmış bir de internetten ayakkabı siparişi vermiş. Arkadaş yanıma gelip bana 'Abi ben ayakkabı almak istiyorum. Bir de bugün eğlenmek istiyorum' deseydi çok daha fazlasını vererek yardımcı olurdum.

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

Hem beni hem de kolluk kuvvetlerini yormuş oldu. Cüzdanımı çaldıktan sonra iki arkadaşını daha ayarlayıp alkol almışlar, eğlence mekanlarına gidip eğlenmişler. Bazı yerlerde benim kartımı kullanabilmişler ama bazı yerlerde de kartımın temassız limiti yetmediği için kullanamamışlar ve kendi ceplerinden ödemişler. Yani kendileri de zarara uğratmışlar. Bana gelen mobil bankacılık bildirimlerinde 3 farklı kartı 3 farklı yerde denediklerini öğreniyorum" açıklamasında bulundu.

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