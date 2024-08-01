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Rock müzik efsanesi Apocalyptica iki konserle Zorlu PSM’de

Klasik müzik ve hard rock dünyalarını birleştirip hem yeni hem de klasik bir tarz geliştirerek kendi müzik türünü yaratan rock müziğin efsane gruplarından Apocalyptica, %100 Müzik'in katkılarıyla ‘PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024’ kapsamında 18 ve 19 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Rock müzik efsanesi Apocalyptica iki konserle Zorlu PSM’de

Müzikal kariyerinde kendi tarzını yaratmış, rock müziğin efsanelerinden olan Apocalyptica, Eylül ayında ‘PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024’ kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ni %100 Müzik'in katkılarıyla iki gün boyunca kasıp kavurmaya hazırlanıyor. 

Rock müzik efsanesi Apocalyptica iki konserle Zorlu PSM’de

1996'da 'Plays Metallica By Four Cellos' albümünün çıkışından bu yana klasik eğitim almış bir grup çellistin metal müziğe olan hayranlıklarıyla klasik müzik ve hard rock dünyalarını birleştirip hem yeni hem de klasik bir tarz geliştirerek ortaya çıkardığı efsane grubu Apocalyptica, 18 ve 19 Eylül akşamı 21.30’da ‘PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024’ kapsamında Turkcell Sahnesi’nde iki gece üst üste unutulmayacak bir konser gerçekleştirecek.  

Rock müzik efsanesi Apocalyptica iki konserle Zorlu PSM’de

%100 Müzik'in katkılarıyla gerçekleştirilecek Apocalyptica Plays Metallica Tour 2024 biletleri passo.com.tr’de satışta!

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