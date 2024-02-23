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Rock müzik efsanesi Apocalyptica 19 Eylül’de Zorlu PSM’de  

Klasik müzik ve hard rock dünyalarını birleştirip hem yeni hem de klasik bir tarz geliştirerek kendi tarzlarını yaratan rock müziğin efsane gruplarından Apocalyptica, 19 Eylül’de %100 Müzik'in katkılarıyla ‘PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024’ kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

Rock müzik efsanesi Apocalyptica 19 Eylül’de Zorlu PSM’de  

 

Müzikal kariyerinde kendi tarzını yaratmış, rock müziğin efsanelerinden olan Apocalyptica, Eylül ayında ‘PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024’ kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ni %100 Müzik'in katkılarıyla kasıp kavurmaya hazırlanıyor. 

Rock müzik efsanesi Apocalyptica 19 Eylül’de Zorlu PSM’de  

1996'da 'Plays Metallica By Four Cellos' albümünün çıkışından bu yana klasik eğitim almış bir grup çellistin metal müziğe olan hayranlıklarıyla klasik müzik ve hard rock dünyalarını birleştirip hem yeni hem de klasik bir tarz geliştirerek ortaya çıkardığı efsane grubu Apocalyptica, 19 Eylül Perşembe akşamı 21.30’da ‘PLAYS METALLICA VOL. 2 TOUR 2024’ kapsamında Turkcell Sahnesi’ne unutulmayacak bir konser gerçekleştirecek. 

%100 Müzik'in katkılarıyla gerçekleştirilecek Apocalyptica Plays Metallica Tour 2024 biletleri passo.com.tr’de satışta! 

Bilet Fiyatları:

Ön Satış 1: ₺777,00

Ön Satış 2: ₺888,00

Ön Satış 3: ₺999,00

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