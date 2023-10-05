  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Roberto Bravo marka yüzü Gökçe Bahadır ile yola devam ediyor

Mücevher yolculuğuna 1948 yılında başlayan Roberto Bravo, başarılı oyuncu Gökçe Bahadır ile iş birliğine bu sene de devam etme kararı aldı.

Roberto Bravo marka yüzü Gökçe Bahadır ile yola devam ediyor

Mücevher sektöründe 75 yıl önce adım atan ve bugün uluslararası bir mücevher firması olarak dünya genelinde faaliyet gösteren Roberto Bravo, kadın gücünü merkeze alan yeni bir reklam kampanyasının yüzü olarak, oyuncu Gökçe Bahadır ile hem Türkiye'de hem de yurtdışında faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Türkiye mücevher sektöründeki uluslararası firmalar arasında yer alan Roberto Bravo, sıra dışı renkleri ve doğadan ilham alan tasarımlarıyla tanınıyor. Geçtiğimiz yıl tüm kadınlara "bravo" diyen özel bir konseptle hazırladığı reklam filmi ile büyük bir başarı elde eden marka, Gökçe Bahadır ile iş birliği yaparak kadınların gücünü ve önemini vurguluyor.

Roberto Bravo, el yapımı ve eşsiz mücevherlerini 50 ülkede 289 satış noktasında mücevher tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Göz kamaştıran benzersiz tasarımları ile sektörde sağlam bir konumda bulunan marka, mücevher dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı

Hülya Avşar'dan yaza veda videosu
  Magazin

Hülya Avşar'dan yaza veda videosu

Ünlü model Buse İskenderoğlu'ndan konuşulan poz
  Magazin

Ünlü model Buse İskenderoğlu'ndan konuşulan poz

Ünlü isim Mert Aydın trafik kazası geçirdi!
  Magazin

Ünlü isim Mert Aydın trafik kazası geçirdi!

Mert Ramazan Demir ile Taro Emir Tekin'den otobüs pozu
  Magazin

Mert Ramazan Demir ile Taro Emir Tekin'den otobüs pozu

Maral: Z kuşağının yeni halay şarkısını yaptım!
  Magazin

Maral: Z kuşağının yeni halay şarkısını yaptım!