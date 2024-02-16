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Rober Hatemo'dan itiraf

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'dan itiraf. İşte detaylar...

Rober Hatemo'dan itiraf

Maslak'ta Yeni Gazino'da sahne alan Rober Hatemo, basın mensupların sorularını yanıtladı.

 Rober Hatemo'dan itiraf

Hatemo babasının ölümünden sonra yaşadığı zorlukları anlattı, "Kimse yoktu yanımda antidepresan kullanıyorum" dedi.

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