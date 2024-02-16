 Rober Hatemo'dan itiraf

Maslak'ta Yeni Gazino'da sahne alan Rober Hatemo, basın mensupların sorularını yanıtladı.

Hatemo babasının ölümünden sonra yaşadığı zorlukları anlattı, "Kimse yoktu yanımda antidepresan kullanıyorum" dedi.

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