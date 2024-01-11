Rıza Çalımbay, eski takım arkadaşları Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'ın lakaplarını açıkladı! Çok şaşıracaksınız!

NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla her Çarşamba ekrana gelen Empati'nin 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümünün konuğu teknik direktör ve eski milli futbolcu Rıza Çalımbay oldu. Rıza Çalımbay'lı Empati'den öne çıkan açıklamaları paylaşıyoruz:

SARI METİN'E NURİ ALÇO, FEYYAZ'A KİBAR FEYZO DİYORDUK!

Ahmet Mümtaz Taylan, Rıza Çalımbay'a lakabı olan "Atom Karınca"yı sevip sevmediğini sordu. Çalımbay, lakabını sevdiğini belirtirken, diğer futbolcuların lakaplarına değindi. İşte o açıklamalar:

"Seviyorum. Atom Karınca çizgi filmdi, benim de oynadığım mevkii orta saha olduğu için, çok koşuyordum ve her tarafa yardım ediyordum. Bir gün gazeteyi açtım, bir baktım karikatür var. Atom Karınca, o dönem tv'de oynuyor, öyle kaldı lakabım... Kötü bir lakap değil. Hikayesi bu... Bir gazeteci tv'den esinlendi, takımdan çıkma değil yani...

Bizim takımda herkesin lakabı vardı, Sarı Metin'in (Metin Tekin) lakabı Nuri Alço diyorduk. Feyyaz'a Kibar Feyzo, Ulvi'ye Sefil Bilo diyorduk. Hemen hemen herkesin lakabı vardı. Saffet Sancaklı'ya İskeletor diyorduk, Ali Gültekin'e Sakar diyorduk"

RIDVAN'LA RESTORAN AÇTIK DEDİM Kİ 'BU BİZİM İŞİMİZ DEĞİL'

Rıza Çalımbay, Rıdvan Dilmen'le girdikleri restoran açma hikayesini de şöyle anlattı: "Rıdvan Dilmen'le restoran açtık. Restoranı açtık açılışa herkes geldi, Başbakandan Federasyon Başkanına kadar. Öbür gün geldik restorana, bizden başka kimse yok. Dedim Rıdvan ayrılalım biz, ayrıldık, dedim ki bu bizim işimiz değil"

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