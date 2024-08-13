Rilastil ile renk eşitsizlikleri ve koyu leke görünümüne karşı cildinizde koruma kalkanı oluşturun!

Hormonal değişimler, uzun süre güneşe maruz kalmak, yanlış tedaviler ve zaman…Tüm bu etkenlerden kaynaklı leke oluşumunu gidermeyi ve cildi homojen bir görünüme kavuşturmayı hedefleyen Rilastil D-Clar Leke Karşıtı Bakım Serisi ile tanışın!

Bitkisel kaynaklı aktif içerikleri ile ciltteki leke görünümünü azaltıp, cildin eski sağlıklı ve aydınlık görünüme kavuşmasını sağlayan D-Clar serisi, homojen bir cilt görünümü için cilt lekesi ve pigment kusurlarının görünümünü önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Leke tedavisinde kullanılan peeling ve lazer uygulamalarının etkisini arttırmayı vaad eden seride, lokal olarak leke üzerine kullanılan damlalıklı bir leke serumu ve leke açıcı krem bulunuyor.

D-CLAR LEKE AÇICI KREM – 2.000,00 TL

D-CLAR LEKE AÇICI KONSANTRE DAMLA – 2.100,00 TL

D-CLAR CONCENTRATED MICROPEELING – 1.900,00 TL

Tüm dünyada 67 farklı ülkede tüketicileri ile buluşan RILASTIL, ülkemizde sadece eczanelerde satışa sunulmuştur.

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