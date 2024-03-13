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Rihanna’ya Barbados'ta Messika kolyesi eşlik etti

Geçtiğimiz gün Rihanna, Amerika Birleşik Devletleri ile Barbados arasındaki kültürel ilişkileri ve yardımlaşma ağını güçlendirmek için Büyükelçi Nyhus ile görüştü.

Rihanna’ya Barbados'ta Messika kolyesi eşlik etti

Ünlü şarkıcı etkinlikte, Messika Midnight Sun koleksiyonundan High Jewelry Night Owl kolyesiyle yer aldı.

Rihanna’ya Barbados'ta Messika kolyesi eşlik etti

 

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