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Reyhan Karaca: Hayat felsefem Monica Bellucci ile aynı

Reyhan Karaca, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzalı ‘Sen Yaktın’ isimli yeni şarkısını Hayrettin Güneş yapımcılığında yayınladı.

Reyhan Karaca: Hayat felsefem Monica Bellucci ile aynı

Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının klibi İstanbul’da çekildi. ‘Sen Yaktın’ isimli şarkısına iddialı bir klip çeken Reyhan Karaca, “Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir şarkı oldu. Tarz olarak kendimi yansıttığımı düşünüyorum. Tarz demişken, bana hep Monica Bellucci’ye çok benziyorsun diyorlar. Benziyormuyuz bilmiyorum ama hayat felsefemiz aynı. Monica’nın da dediği gibi ‘20 yaşında güzel olmak doğaldır. Ama 40 yaşından sonra güzel kalabilmek sizin hayat tarzınızı gösterir. Ben de bu klibe tarzımı yansıttığımı düşünüyorum. Belki de Türkiye’nin  Monica Bellucci’si de benimdir” dedi.

Reyhan Karaca: Hayat felsefem Monica Bellucci ile aynı

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