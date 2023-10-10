Retinol’ün en güçlü hali

Retinollerin hücresel yenilenmeyi teşvik ettiği, kolajen ve elastin sentezini arttırdığı, akne tedavisine yardımcı olduğu, kırışıklıkları açtığı, ciltte yeni kan damarları oluşturduğu için cilde genel olarak genç ve diri bir parlaklık kazandırdığı defalarca ve yıllarca yapılan çalışmalarla kanıtlanmış bulunuyor. Bu özelliklerinden dolayı retinole cilt bakımının yıldızı demek çok yanlış olmaz.

En güçlü antiaging içeriklerden biri olan Retinol, şimdi Endocare’in yeni serumu Renowal ile en saf ve etkili haliyle sunuluyor.

Yeni nesil Retinol Teknolojisi’yle geliştirilen Endocare Renewal Retinol Serum, yüksek kalitede, saf ve konsantre retinol içeriyor. Bu sayede çok güçlü bir verimlilik sunan serum, cildi yeniliyor, dokuları yeniden yapılandırıyor ve genleştiriyor. Kırışıklıkları yüzde %30 azalttığı klinik olarak kanıtlanmış olan serumun bir diğer etkileyici özelliği ise RetinSphere® Microsünger Teknolojisi.

Doku iyileştirici bir teknoloji olan RetinSphere® Teknolojisi, yoğun cilt yenilenmesini ve gözle görülür gençleştirici sonuçları artırmak için mikro süngerlerde %0,2 ve %0,5 saf retinol içeriyor. Microsüngerler ile retinolün cilde daha güvenli ve yavaş salınımını sağlayan serum, böylece retinolün ciltte daha iyi tolore edilmesine ve daha uzun süreli etki göstermesine neden oluyor. RetinSphere® Teknolojisi sayesinde, aynı zamanda iki farklı retinol türevini bir araya getiren serumun etkinliği katlanıyor.

Formülasyonun ana bileşeni retinol olan Endocare Renewal Retinol Serum; cildi gençleştiren, yaşlılık lekelerinin ve kırışıklıkların görünümünü azaltırken sıkılığını artıran güçlü bir serum. Ayrıca Endocare Comfort Krem içeriğindeki bisabolol ile cilde yatıştırıcı bir antiinflamatuar etki sağlarken, niasinamid ile cilt bariyerini güçlendiriyor. İçeriğindeki çapraz bağlı hyaluronik asit ise cildi nemlendirerek yeniliyor. Düzenli kullanımda, kısa vadede cildi daha pürüzsüz, daha parlak gösteren serum, yaşlılık lekeleri ve ince kırışıklıkları azaltıyor. Uzun vadede ise, daha belirgin yüz hatları için cildin sıkılığını artırıyor. Ciltte kadifemsi bir doku bırakıyor.

Güvenlik notları

Serum tüm cilt tiplerine uygun olmakla birlikte, yüksek konsantrasyonu göz önüne alınarak retinole alışma süreci önerilmektedir. Bunu yapmak için ideal olan, başlangıçta daha düşük konsantrasyonda retinol kullanmak ve daha sonra bu serumu rutininize aşamalı olarak eklemek olacaktır. Endocare Renewal Retinol Serum’un iki farklı konsantrasyonunu bulunmaktadır; birinde %0,5 ve diğerinde %0,2 retinol bulunur. Ürünü 30°C/86°F'nin altındaki sıcaklıklarda saklayın. İlk uygulamadan sonra hafif bir yanma hissi ve ciltte soyulma yaşanması beklenir.

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