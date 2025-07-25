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Resul Dindar Akçaabat’ta sahne aldı

Resul Dindar Akçaabat’ta sahne aldı

Resul Dindar Akçaabat’ta sahne aldı

Akçaabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivalinde Resul Dindar fırtına gibi esti.

 Resul Dindar Akçaabat’ta sahne aldı

İki saati aşkın süren sahnesinde horonlar kuruldu, aşk şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşandı, konserinin bir bölümünde ise seyircilerin arasına katılan Resul Dindar şarkılarını sevenleriyle omuz omuza söyledi.

 Resul Dindar Akçaabat’ta sahne aldı

Konserin ilk bölümünde, 6 Temmuz’da şehit olan 12 askerimizi de saygıyla anmayı unutmadı.

Resul Dindar Akçaabat’ta sahne aldı
Festivalin son gününde sahne alan sanatçı; kemençe, tulum, bağlama gibi etnik sazların yanı sıra keman, çello, klavye, saksafon gibi batı enstrümanlarını da orkestrasına katarak; Karadeniz türkülerinin yanında arabesk ve pop eserlerle dinleyicilere adeta bir müzik şöleni yaşattı.

 Resul Dindar Akçaabat’ta sahne aldı

Sahne tarzıyla da dikkat çeken Resul Dindar “Memleketimde star gibi olmak istedim, özgür olmak istedim, burada evimde gibi hissediyorum” diyerek memleketine özel hazırlandığını söyledi. Konserin finalinde Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Resul Dindar’a plaket takdiminde bulunurken şu sözleri de ekledi: “Resul beye bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz çok güzel bir akşam yaşattı, her seferinde geldiğinde bu konser alanı sevenleriyle doluyor”

Resul Dindar Akçaabat’ta sahne aldı
Resul Dindar’sa sahnesini bitirirken Akçaabat Belediyesine, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e, KL Atlas Organizasyon Nurcan Demir’e, konserin ana sponsoru olan Eda Emin’e Çakır’a tüm ekip arkadaşlarına, ailesine ve sevenlerine teşekkür etti….


Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden sanatçı,
26 Temmuz’da Trabzon Arsin Festivalinde
27 Temmuz’da Sakarya / Kocaali Festivalinde sevenleriyle buluşacak…

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