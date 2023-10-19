Ressam Selda İnci’den 21. kişisel sergi                   

Resim yaparken doğanın mucizelerinden aldığı ilhamla eserlerini hat sanatlarıyla pekiştiren, oto portrelerinin yer alacağı bu sergisinde yağlıboya akrilik, suluboya tekniklerini kullandı.

Aklındaki, kalbindeki ruhundaki en güzel mucizeler dediği, çiçekleri kuşları, doğanın özgürlüğünü içindeki duygularıyla tuvaline yansıtan ressam Selda İnci, bu sergiyi hazırlamanın çok başka duygular yaşattığını söyledi. Bu sergi ile ilgili duygularını şöyle ifade eden Selda İnci, “sergimde oto portrelerimi yaptığım için bambaşka güzel hisler, yaşanmışlıklar, geçmiş ve şimdiden muhteşem duygular hissediyorum.” 21. kişisel sergisiiçin çok heyecanlı olduğunu, çok çalıştığını ifade eden ünlü Ressam, 15-19 Kasım 2023 tarihleriarasında Lütfi Kırdar’da gerçekleşecek sergiyi sanat severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

İMZASI YERİNE PARMAK İZİ

Tablolarında imzası yerine parmak izini tercih eden ünlü ressam Selda İnci, parmak izini Allah’ın akıl almaz mucizelerinden gördüğü için tercih ettiğini ifade ediyor. Parmak izinin asla taklit edilemeyeceği gerçeğiyle de resimlerinin daha da anlamlı olduğunu dile getiriyor.

Selda İnci “Resim yapmak benim için bir dışavurum, mistik duygularım, yaratana olan aşkım, ve onun en güzel mucizelerini elimden geldiğince yorumlamak. Yaratanın en güzel mucizeleri olarak gördüğüm çiçekleri, doğayı, kuşları kelebekleri , örümcek ağlarını (onlar birer sanat eseri), yaşadığım olumlu olumsuz beni çok etkileyen olayları ve bu olayların bana öğrettiklerini ve de yaşadığım her olayın bir olgunlaşma ve varoluşumu nasıl anlamlandırdığını , aldığım dersleri, ve bu derslerin bendeki olumlu katkılarını yorumlayarak tuvalime aktarıyorum..” diyor.

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