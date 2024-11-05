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Ressam Pınar Tuba Biçmen’in yeni sergisi: Biz Kadınlar: Ayna: Uyanış

Cumhuriyetimizin 101. Yılında Kadın Kimliğine Derin Bir Yolculuk gerçekleştirdi. Ressam Pınar Tuba Biçmen, kadın olmanın katmanlı ve zengin deneyimlerini “Biz Kadınlar: Ayna: Uyanış” adlı yeni sergisiyle İski Kuzguncuk Kültür Evi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Ressam Pınar Tuba Biçmen’in yeni sergisi: Biz Kadınlar: Ayna: Uyanış

9 Kasım’a kadar açık olan sergide, 40 yıllık yaşamı boyunca hayatına dokunan kadınlardan ilham alan Biçmen, eserlerinde kadın kimliğinin yeniden keşfi ve uyanış temalarını işliyor. İlk sergisinde kadın kimliğinin öz değerlerine ve içsel gücüne odaklanan sanatçı, bu sefer “Ayna: Uyanış” ile bu yolculuğu daha da derinleştiriyor. Sergi, kadınların toplumsal normların ötesine geçerek kendilerini keşfetme ve ifade etme süreçlerini izleyicilere geniş bir perspektifle sunuyor. Cumhuriyetimizin 101. yılına denk gelen bu anlamlı sergi, kadın olmanın çok boyutlu ve derin deneyimlerini yansıtarak Cumhuriyet’in ruhunu bir kez daha hatırlatıyor.

Ressam Pınar Tuba Biçmen’in yeni sergisi: Biz Kadınlar: Ayna: Uyanış

“AYNA” METAFORU VE KADINLARIN KEŞİF SÜRECİ

Sergide "ayna" metaforu, kadınların kendilerini keşfetme yolculuklarında önemli bir sembol olarak öne çıkıyor. Sanatçı Biçmen, "Aynaya ilk baktığınızda kendinizi göremezsiniz; ancak bir kere gördüğünüzde artık siz eski siz değilsinizdir. Ben de bir kadın olarak kimliğimi aynada ilk kez keşfettiğimde değişim sürecim başladı.
Bu serüvenin başka kadınlara ilham vermesi dileğiyle, ayna metaforunu eserlerimde kullanıyorum” diyor.

Ressam Pınar Tuba Biçmen’in yeni sergisi: Biz Kadınlar: Ayna: Uyanış

KÜÇÜK SANATSEVERLER DE İLGİ GÖSTERDİ

Sergiyi ziyaret edenler arasında Harry Potter kostümü giymiş iki küçük sanatsever de vardı. Çocuklar, serginin büyülü atmosferine tatlı bir dokunuş katarken, sanatın A'dan Z'ye, 7'den 70'e herkese hitap ettiğini bir kez daha gösterdi.

Ressam Pınar Tuba Biçmen’in yeni sergisi: Biz Kadınlar: Ayna: Uyanış

 

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