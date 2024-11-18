Resim yaparak şifalanmak mümkün!

Şifa Sanatçısı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Merve Tüfekçi Emre şifa sanatı ile ilgili bilgi vererek, “Resimle sanat yaparak şifalanma; duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlık üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olan yaratıcı bir süreçtir. “Sanat terapisi” olarak da bilinen bu uygulama, resim ve diğer sanatsal ifade biçimlerini kullanarak içsel dünyamızı yansıtmamıza ve duygusal iyileşme sağlamamıza yardımcı olur. Resim yaparak şifalanmanın etkilerinden biri duygusal ifade ve duygu yönetimidir. Resim yaparak bilinçaltındaki duyguların yüzeye çıkmasını sağlarız ve özellikle konuşarak kendini ifade etmekte zorlanan bireyler için duygularını dışa vurmanın güvenli bir yoludur. Renk, çizgi ve kompozisyon aracılığıyla birey; endişe, üzüntü, öfke veya kaygı gibi karmaşık duyguları tutkulu bir şekilde resim kanalıyla ifade edebilir.

Bu süreç, duygu düzenlemesini ve stresin azalmasını destekler. Bir diğer etki de zihinsel sakinlik ve stres azaltma etkisidir. Resim yapmak, bizi “şimdiki an” da tutarak meditasyon benzeri bir etki yaratır. Resim yaparken zihinsel odaklanma artar, zihinsel karmaşadan uzaklaşarak bir tür sakinlik buluruz. Sanat yoluyla şifalanma çalışmalarında, stresin azalması ve zihinsel rahatlamanın sağlanması için resim yapma sürecini sıklıkla kullanırız. Resimle sanat yapma aktivitesi bireylerde özgüven ve kendini tanımada da etkili bir yöntemdir. Sanat yoluyla kendimizi ifade etmek, kendi yeteneklerimizi keşfetmemize ve kendimize güvenmemizi sağlar. Bir resim veya sanat eseri ortaya koymak, kendimizi değerli hissetmemize yardımcı olur ve başarı hissi kazandırır. Ayrıca yarattığımız eserler aracılığıyla kendimizi daha derinlemesine tanıyabilir ve içsel farkındalığımızı artırabiliriz. Ruhsal iyileşme ve denge üzerinde de çok olumlu etkileri olan Şifa Sanatını yaparken kullanılan renkler, simgeler ve formlar ruhsal dünyamızı yansıtır. Bu süreç, ruhsal dengeyi sağlamaya ve içsel huzuru bulmamıza yardımcı olabilir. Özellikle doğaçlama ve içten geldiği gibi yapılan resim, ruhsal denge ve meditasyon etkisi yaratır. Renk, şekiller ve doğal akışın şifalandırıcı etkileri, kendimizle ve çevremizle daha uyumlu bir bağlantı kurmamızı destekler. Sanat terapisi ile ilgilenmek aynı zamanda yaratıcılık, problem çözme ve esneklik yönlerimizin de gelişmesine katkı sağlar. Resim yapmak, yeni düşünce yolları keşfetmemize olanak tanır. Yaratıcı süreç, bakış açımızı genişletir ve problem çözme becerilerimizi geliştirir. Bu esneklik, hayatın zorluklarına ve getirdiklerine daha akışta ve açık fikirli yaklaşmamıza katkı sağlar. Sanat terapisi uygulamaları, profesyonel terapistler tarafından kullanılan bir yöntemdir ve özellikle travma, kaygı, depresyon ve stres gibi durumların tedavisinde etkili bir destek sunar. Bu yaklaşımda kişinin sanat aracılığıyla kendini ifade etmesi, şifalanma sürecinin merkezinde yer alır.” dedi.

Şifa Sanatı yöntemi, titreşimimizi yükselterek içimizdeki coşkuyu, iyilik ve mutluluk halini yüksek oranda artırıyor!

Geliştirdiği yöntemin temellerinin büyük şifacıların ve eğitmenlerin öğretilerine dayandığını ifade eden başarılı sanatçı Merve Tüfekçi Emre, “Geliştirdiğim Healing Tapping Art yönteminin temelinde Büyük Şifacı Masterlar ve eğitmenler tarafından uzun yıllardır uygulanan ve öğretilen, benim de eğitmeni olduğum ‘Tapping’ yöntemi var. Ellerimizle vücudumuza vuruşlarla yaptığımız bu yöntem vücudumuzdaki tıkanık enerjiyi, duygu blokajlarını akışa geçirmemizi sağlarken, bizi ruhsal ve duygusal olarak özgürleştiriyor. Bu yöntemi önce kendi bedenimizde uyguluyoruz ve daha sonra renkli boyaları parmaklarımıza sürerek tuval üstünde tapping yaparak uygulamaya devam ediyoruz. Böylece duygusal olarak özgürleşmeye, fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak rahatlamaya geçiyoruz aynı zamanda da yaşamımızda bloke olmuş enerjiyi iyice akışa geçiriyoruz. Dolayısıyla Şifa Sanatı aracılığıyla şifalanıyoruz. Ellerimizdeki titreşimi hissederek titreşimimizin aktive olduğunu anlıyoruz ve bu bize yükseliş ve mutluluk hissi veriyor. Renkler, hareket etmek, ellerimiz, doğal akışta tapping yaparak boyamak ihtiyacımız olan şifayı sağlıyor. New School Parsons School of Design’dan mezun olduktan sonra teknik tasarım ve resim bilgilerimle eğitmenlik seviyesinde uzmanlaştığım birçok şifa yöntemini içselleştirdikten sonra, Tapping ve Sanatı harmanlayarak geliştirdiğim bu Şifa Sanatı yöntemi, titreşimimizi yükselterek içimizdeki coşkuyu, iyilik ve mutluluk halini çok yüksek oranda artırıyor!

Stres kontrolü, odaklanma, rahatlama hissi sağlıyor…

Şifa Sanatının hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olduğuna dikkat çeken Merve Tüfekçi Emre, bu etkilerin detaylarını söyle sıraladı.

İnce Motor Becerileri Geliştirir: Resim yaparken kullanılan fırça, kalem gibi malzemeler veya direk ellerimiz, ince motor becerilerimizi geliştirir ve el - göz koordinasyonunu artırır. Özellikle yaşlı bireyler için bu egzersizler ellerin esnekliğini korumaya yardımcı olabilir.

Stres Hormonlarını Azaltır: Araştırmalar, sanatsal faaliyetlerin kortizol seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir, bu da resim yapmanın stresle başa çıkmada faydalı olabileceğini ortaya koyar.

Yaratıcılığı ve Problem Çözme Yeteneğini Artırır: Resim, yaratıcı düşünme becerilerimizin gelişmesine yardımcı olur. Farklı renkleri, dokuları ve şekilleri bir araya getirme süreci, beynin yeni düşünce yolları oluşturmasını destekler.

Dikkati Geliştirir ve Odaklanmayı Artırır: Resim yaparken uzun süre bir işe odaklanırız, bu da dikkat süresini uzatabilir ve odaklanmayı artırabilir. Bu etki, özellikle dikkat dağınıklığı yaşayan bireyler için faydalıdır.

Duygusal İfade ve Rahatlama Sağlar: Resim yapmak, duyguları ifade etmenin ve içsel dünyayı dışa vurmanın etkili bir yoludur. Özellikle konuşarak kendini ifade etmekte zorlanan bireyler için duygusal bir özgürlük sağlar. Resim aracılığıyla duygusal boşalım, kaygı, stres ve depresyon gibi olumsuz hisleri hafifletir.

Özgüveni ve Başarı Hissini Artırır: Bir resim veya sanat eseri ortaya koymak kendimize olan güvenimizi artırır. Resim bitirildiğinde elde edilen başarı hissi ve üretkenlik, kişinin kendine duyduğu saygıyı artırabilir ve olumlu bir ruh haline katkıda bulunur.

Şimdiki Anda Kalmayı Teşvik Eder: Resim yapma süreci bireyi “şimdi ve burada” olmaya davet eder. Bu durum, mindfulness (bilinçli farkındalık) etkisi yaratarak zihinsel sakinlik sağlar. Bu özellik, kişiye iç huzur kazandırabilir.

Bu etkilerden dolayı resim, bir terapi aracı olarak kullanılır ve sanatsal ifade ile duygusal iyileşmeyi destekleyen sanat terapisi gibi alanlarda yaygın olarak uygulanır.

Mavi ve yeşil sakinleştirir, sarı konsantrasyonu artırır, kırmızı enerji verir…

Renklerin de fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık üzerindeki çok önemli etkilere sahip olduğunu ifade eden Merve Tüfekçi Emre verdiği bilgilere şu sözlerle devam etti.

Renklerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkileri, renklerin psikolojik etkilerinden kaynaklanır ve geniş bir yelpazeye yayılır.

Renklerin Fizyolojik Tepkiler Üzerindeki Etkisi: Renkler, fizyolojik tepkileri etkileyebilir. Örneğin, kırmızı renk kalp atış hızını ve kan basıncını artırabilir, bu da uyanıklığı destekler. Öte yandan, mavi ve yeşil tonları kan basıncını düşürüp, kalp atışını yavaşlatarak rahatlama hissi yaratabilir.

Uyku Kalitesi: Mavi tonları, melatonin hormonunun salınımını artırarak uykuyu teşvik eder. Bu nedenle yatak odalarında mavi tonları kullanmak, uyku kalitesini iyileştirebilir.

Dikkat ve Konsantrasyon: Sarı gibi parlak renkler, beyni uyararak dikkat ve öğrenme kapasitesini artırabilir. Sınıflarda ve çalışma alanlarında sarı tonlarının kullanımı öğrencilerin dikkatini toplamaya yardımcı olabilir. Sarı aynı zamanda güç bölgemiz olan karın çakrasının rengidir.

Stres ve Kaygı Azaltma: Mavi ve yeşil gibi serin renkler, sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Bu renkler, stres ve kaygıyı azaltmada etkilidir ve meditasyon veya yoga alanlarında yaygın olarak kullanılır. Yeşil kalp çakramızla çalışıp sevgi enerjisini artırırken mavi ifade gücümüzün kanalı boğaz çakramızı aktive eder. Turuncu ve sarı gibi sıcak renkler yaratıcılığı teşvik edebilir. Bu renkler, enerji verici özellikleriyle yaratıcı düşünmeyi ve yaşam enerjimizi artırır.

Duygusal İyileşme: Renkler, kişinin ruh halini etkileyerek duygusal dengeyi destekler. Mor ve lavanta tonları, içsel huzur ve bilişsel farkındalık sağlarken, yeşil doğayla bağlantılı olduğu için içsel dengeyi ve şifalanmayı teşvik eder.

Depresyonla Mücadele: Sarı gibi aydınlık renkler, mutluluk ve pozitiflik hissi uyandırabilir. Kış aylarında, güneşin azalmasıyla ortaya çıkan mevsimsel depresyonu hafifletmek için sıcak renklerin kullanımı önerilir.

Ruhsal Farkındalık: Mor ve menekşe tonları, derin düşünmeyi ve ruhsal farkındalığı artırdığı düşünülen renklerdir. Bu yüzden meditasyon ve yoga gibi ruhsal uygulamalarda bu renkler sıklıkla tercih edilir. Mor tepe, taç çakramızın rengidir. İlahi olan ile bağlantımızı kuvvetlendirir.

Renklerin etkileri kültürel bağlamlarda da değişiklik gösterebilir. Renk terapisi (kromoterapi) gibi uygulamalar, renklerin bu özelliklerinden yararlanarak fizyolojik ve psikolojik iyileşmeyi desteklemeyi amaçlar.

Her ortamda yapılabilir, kişinin resim bilgisinin olmasına gerek yoktur.

Sanat her ortamda yapılabilir. Ancak uygun boyalara ve üzerini boyayabileceğiniz bir alana ihtiyaç vardır. Ayrıca Şifa Sanatı yapmak için resimle ilgili hiçbir bilginizin olmasına gerek yoktur. Sadece istekli olmanız yeterlidir. Her yaştan kişi bu keyifli ve dönüşümsel deneyime katılabilir.

Doğada yapılması şifalanma etkilerini artırır.

Doğada resim yapmanın fiziksel, zihinsel ve ruhsal birçok faydası olduğuna da değinen Merve Tüfekçi Emre, bu faydaları şöyle sıraladı.

Doğayla Bağlantı Kurmak: Doğada zaman geçirmek, doğal çevreyle uyum içinde hissettirir ve ruhsal denge sağlar. Doğada resim yapmak, çevremizle derin bir bağlantı kurmamıza, detaylara dikkat etmemize ve doğanın küçük ve büyük güzelliklerini fark etmemize olanak tanır.

Stresi Azaltır ve Rahatlama Sağlar: Doğa, rahatlatıcı etkileriyle bilinir. Resim yapmak da stres azaltmada etkilidir; bu iki etkinliği bir araya getirmek, bizi daha fazla sakinleştirir. Araştırmalar, doğada geçirilen zamanın stres hormonlarını azalttığını ve zihinsel sakinlik sağladığını göstermektedir.

Yaratıcılığı ve Duyusal Farkındalığı Artırır: Doğada resim yaparken çevredeki sesleri, ışık değişimlerini, renkleri ve dokuları gözlemlemek, duyusal farkındalığı artırır ve yaratıcılığı teşvik eder. Bu süreç, doğadan ilham alarak daha yaratıcı olmamızı sağlar ve bize yeni perspektifler kazandırır.

Mindfulness ve Anda Kalma: Doğada resim yaparken doğal ortamın seslerine, kokularına ve görsellerine odaklanarak anı yaşarız. Resim yaparken şimdiki anda kalmak, mindfulness benzeri bir etki yaratarak zihinsel sakinlik bulmamıza yardımcı olur. Bu süreç, kaygı ve depresyon gibi olumsuz duygulardan uzaklaşmayı sağlar.

Fiziksel Sağlık ve D Vitamini: Doğada zaman geçirmek, güneş ışığına maruz kalma yoluyla D vitamini alımını destekler. D vitamini, kemik sağlığı ve bağışıklık için önemlidir. Ayrıca doğada yürümek veya oturmak gibi hafif fiziksel aktiviteler, bedensel sağlığa katkı sağlar.

Ruhsal Yenilenme: Doğa, ruhumuzu dinlendirici ve yenileyici bir ortam sunar. Resim yapma süreci doğanın sunduğu huzurla birleştiğinde, ruhsal farkındalığımızı artırır ve içsel bir dinginlik mutluluk hali sağlar.

Doğada resim yapmak, sanat terapisi etkisi yaratarak, hem sanatı hem de doğayı bir arada deneyimlememize olanak tanır ve böylece zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı destekler. Doğa içinde Şifa Sanatı çalışmalarımızı Şile’de bulunan organik tarım faaliyetlerini yürüttüğümüz ve her hafta sonu aile etkinlikleri yaptığımız Şifa Köyü’nde de uyguluyoruz. Burada çocuklar aileleri ile birlikte hem doğal yaşamın inceliklerini öğrenip hem de şifa sanatını deneyimleme şansı bulabilecekler. Yaş sınırlaması olmaksızın herkes bu sanatın bir parçası olabiliyor.

Şifa Sanatı beni zihinsel ve ruhsal olarak çok geliştirdi.

Şifa Sanatı yapmak yaratıcı yönümü ortaya çıkardı. Beni zihinsel ve ruhsal olarak çok geliştirdi ve geliştirmeye de devam ediyor. Şifa sanatı yolu ile kendimi daha net ifade edebiliyorum, içimdeki çocuk ile bağlantıya geçerek, içimdeki ilahi gücü ortaya çıkarmama yardımcı oluyor. Şifa Sanatı yapmak duygularımı ve kendimi daha iyi ifade etmeme yardımcı oluyor. Yüksek bir haz, tatmin, mutluluk, sevgi, coşku ve başarmışlık duygusu veriyor.

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