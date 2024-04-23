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Reşat Gümüştaç'tan ‘Gönlümün Sultanısın’a iddialı yorum

Amanda İş Başında karakteri ile en sevilen Drag quenn sanatçılar arasında yer alan Reşat Gümüştaç, Bayram Şenpınar’ın çok sevilen eseri 'Gönlümün Sultanısın’ı kendine özgü tarzıyla yeniden yorumladı.

Reşat Gümüştaç'tan ‘Gönlümün Sultanısın’a iddialı yorum

Benzersiz tarzıyla hayran kitlesini sürekli büyüten Reşat Gümüştaç, sahne performansları ve yayınladığı eserlerle müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Reşat Gümüştaç'tan ‘Gönlümün Sultanısın’a iddialı yorum

Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde çekilen video klipte Gümüştaç, performansı ile oyunculuğunu da konuşturdu. Söz ve müziği Bayram Şenpınar'a ait olan eserin yeni düzenlemesi, Can Atayılmaz imzasını taşıyor.

Reşat Gümüştaç'tan ‘Gönlümün Sultanısın’a iddialı yorum

Başarılı şarkıcı, “Drag queen yapan sanatçılar arasında beni farklı kılan şey şarkı söylemem ve benzersiz tarzım. Hemen hemen hepsi şarkı söylüyor, ama mütevazı olamam, çünkü iyi olduğumu biliyorum. Bu konuda ciddi eğitimler aldım. Bu projenin müzisyenlerle hücum kayıt olması da, şarkıya ayrı bir renk kattığını düşünüyorum” dedi.

Reşat Gümüştaç'tan ‘Gönlümün Sultanısın’a iddialı yorum

ANNESİNDEN ALDIĞI İLHAMLA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Rahmetli annesi Türk musikisinin önemli duayeni Ratife Erten'den şarkı söylemenin tekniğini ve inceliklerini öğrendiğini belirten başarılı şarkıcı, “Annemin hep hayali sahne almaktı, ama o evliliği tercih etti. Bana çocukken bu şarkıyı çok söylerdi. Ben de bu şarkıyı yorumlayarak onun hayalini gerçekleştirdim. Buralara gelmemde her zaman ailem arkamda durdu” dedi.

Reşat Gümüştaç'tan ‘Gönlümün Sultanısın’a iddialı yorum

Klipte, insanların kendilerine değer vermesi gerektiği mesajını vurgulamaya çalıştıklarını belirten Gümüştaç, "Artık uyan, hayatta hedefin neyse biran önce hayata geçir. Yarın var mı, kimse garanti veremez" diyor.

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