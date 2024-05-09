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Reşat Gümüştaç: Derya Bedavacı ile düet yapmak en büyük hayalim

Muazzez Ersoy, Sibel Can, Zerrin Özer ve Ferdi Tayfur gibi birçok ünlü sanatçının seslendirdiği "Gönlümün Sultanısın," Reşat Gümüştaç'ın benzersiz yorumuyla müzikseverlerle bir kez daha buluştu.

Reşat Gümüştaç: Derya Bedavacı ile düet yapmak en büyük hayalim

Bayram Şenpınar’ın çok sevilen eseri “Gönlümün Sultanısın’ı kendine özgü tarzıyla yorumlayarak büyük beğeni kazanan Reşat Gümüştaç, tam bir arabesk aşığı olduğunu açıkladı. 

Reşat Gümüştaç: Derya Bedavacı ile düet yapmak en büyük hayalim

ARABESK AŞIĞIYIM 

Yüreklere dokunan şarkılar sevdiğini belirten Gümüştaç, “Evimizde hep arabesk çalardı. Müslüm Gürses, Kibariye Tüdanya, dinlerdik. Ben de gerçek bir arabesk severim. Tarzımdan RB söylediğimi sanıyorlar ama koyu arabeskçiyim. Damardan seviyorum” dedi. 

Reşat Gümüştaç: Derya Bedavacı ile düet yapmak en büyük hayalim

DERYA BEDAVACI SAHNESİ BENİ BÜYÜLEDİ 

Son zamanlarda en beğendiği sanatçılardan biri olarak Derya Bedavacı'yı gösteren Gümüştaç, Bedavacı'nın sahnesini izlediğinde duygusal bir deneyim yaşadığını paylaştı: "İlk başta ön yargılarım vardı ama sahne performansı başladığında gözyaşlarımı tutamadım. Muhteşem bir sesi var. Rabbim bugüne kadar birçok hayalimi gerçekleştirdi. İnşallah bir gün onunla düet yapma fırsatı da bulurum," şeklinde duygularını ifade etti.

 

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