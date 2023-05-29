RENKLİ LENS KULLANICILARININ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kontakt renkli lens sektörüne yön veren bünyesinde dünya markalarını ülkemizle buluşturan platformlardan lensfiyat.com'un kurucusu Erdoğan Savran yeni bir Türk lens markası müjdesi verip iddialı konuştu: "Türk markaları kontakt lens pazarında lider olacak"

Kontakt lens sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren Luxe Optik, renkli ve şeffaf kontakt lens ihracatında ulaştığı ülke sayısını 18'e çıkardı. Markanın online platformu lensfiyat.com'u kurarak binlerce kişiye ulaşmasını sağlayan Erdoğan Savran, kontakt lens pazarındaki Türk markalarını dünyayla tanıştırmayı ve ülkemizi optik lens üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Son yıllarda kontakt lenslere yoğun talep olduğunu belirten Savran, "Renkli lensler, gözlük kullanıcılarının lense geçiş noktasında tercihi olmaya artarak devam etmektedir. Renkli lenslerin estetik açıdan da kullanıcıları memnun etmesi ve farklı renk seçenekleri sunması sebebi ile gözlük kullanıcılarının bundan sonra da tercihi olacak. Genellikle kozmetik amaçlı,

göz rengini değiştirmek ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla kullanıcıların dikkat çekici bir göz rengine sahip olmak için tercih edilebildiği gibi miyop ve hipermetrop olan gözlük kullanıcıları için de tercih sebebi" açıklamasını yaptı.



RENKLİ LENS ÇEŞİTLERİ

Kontakt lensler sürelerine göre, günlük, aylık, yıllık, numaralı, numarasız, hareli ve haresiz olmak üzere çeşitlere ayrılıyor. Savran, "Lensler kullanıcıların kendi tercih ve rahatlıklarına bakılarak sunulur. Numaralı lenslerde ise, göz hekimlerinin vermiş olduğu reçetelere göre hazırlanır. Miyop, hipermetrop ya da astigmatı olan kullanıcı adayları gözlük yerine renkli lensleri tercih ederek hem mükemmel düzeyde görüş hem de görünüş kazanmaktadır" diye konuştu.



TORİK KONTAKT LENS NEDİR?

Astigmat problemi olanların ise , torik lens kullanmaları gerektiğini belirten Savran, "Özel şekillendirilmiş bir kontakt lenstir. Torik lensler, gözün ön yüzünde yeni kırıcı bir yüzey oluşturarak astigmatizmayı maskelemesi veya etkisizleştirmesinden dolayı astigmat problemlerini çözer" dedi.

RENKLİ LENS KİŞİYE ESTETİK KATAR

Renkli lens fiyatları, kullanıcıların marka ve model seçimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Erdoğan Savan, "El Amore, Iconic ve Labella lens gibi profesyonel markaların renkli lens üretmeye başlaması ile renkli lens kullanımına olan talep artmıştır. Renkli lenslerin genç kuşağın tercihleri arasında olmasının en önemli nedeni estetiksel olmasıdır. Renkli lensler, göz sağlığı giderek bozulan genç kuşağın bu isteğini aynı zamanda sağlığı da ilgilendirdiğinden ihtiyacını www.lensfiyat.com karşılamaktadır" dedi.

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