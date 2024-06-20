Rekorların kraliçesi

Üstün sahne performansı, enerjisi ve sahne şovu ile bu bayram da sahne aldığı üç ayrı otel de toplamında 10.000 misafire unutulmaz, eğlenceli saatler geçirtti.

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