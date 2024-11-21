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Rekora koşuyorlar!

Müzik dünyasında son günlerde adından sıkça söz ettiren “3Ü1 bir arada” grubu haftanın yedi günü yedi değişik mekanda sahne alarak adeta rekora koşuyorlar.

Rekora koşuyorlar!

Emrah Yıldız,Ali Tan ve Giray Kuşlu’dan oluşan grup sahne aldıkları mekanları ve konserlerini hıncahınç doldurarak kendilerini dinlemeye gelenlere unutamayacakları müzik ziyafeti sunuyorlar.

Grup pop müzikten arabesk fantazi ve türküler olmak üzere bir çok şarkıyı sahne showları ile birleştirerek dinleyicilere sunuyorlar.

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