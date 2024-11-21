Rekora koşuyorlar!

Emrah Yıldız,Ali Tan ve Giray Kuşlu’dan oluşan grup sahne aldıkları mekanları ve konserlerini hıncahınç doldurarak kendilerini dinlemeye gelenlere unutamayacakları müzik ziyafeti sunuyorlar.

Grup pop müzikten arabesk fantazi ve türküler olmak üzere bir çok şarkıyı sahne showları ile birleştirerek dinleyicilere sunuyorlar.

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