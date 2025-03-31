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Reha Muhtar ile Ertan Özyiğit'ten Emirgan'da sürpriz buluşma

Reha Muhtar, 90’lar ve 2000’lerin başında sunduğu haber programlarıyla Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sağlık sorunlarını geride Reha Muhtar'ın yeniden ekranlara dönmesi an meselesi.

Reha Muhtar ile Ertan Özyiğit'ten Emirgan'da sürpriz buluşma

Türk televizyonlarının reyting rekortmeni, haber sunuculuğunun duayen ismi Reha Muhtar, Emirgan’da stratejist Ertan Özyiğit ile bir araya geldi. Cesur yorumları, çarpıcı üslubu ve izleyicileri ekran başına kilitleyen enerjisiyle bir döneme damga vuran Muhtar, sağlık sorunlarını aşarak yeniden sahalara dönmenin sinyallerini verdi.

Reha Muhtar ile Ertan Özyiğit'ten Emirgan'da sürpriz buluşma
SonHavadis'in edindiği bilgilere göre, Reha Muhtar ve stratejist Ertan Özyiğit’in Emirgan’daki buluşmasında Türkiye ve dünya gündemi masaya yatırıldı. Kulislerden sızan bir bilgiye göre, Reha Muhtar ekranlara bomba bir projeyle geri dönmeye hazırlanıyor. Türk televizyonlarının nabzını tutan bu efsane isim, yeni bir programla izleyicileri yine ekran başına kilitlemeyi planlıyor. Hangi kanalda olacağı ve programın adı henüz sır gibi saklansa da, Muhtar’ın dönüşünün reytingleri altüst edeceği şimdiden konuşuluyor.

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