 Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Redd grubunun solisti Doğan Duru, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

AVM içinde mağazaları dolaşan şarkıcı,

çıkışta ise karşısında muhabirleri görünce panik oldu.

Yanında kadın arkadaşı olan Duru, basın mensuplarını görünce hızlı yürümeye başladı.

Sorulara cevap vermeyen ve hızlı yürümesine devam eden şarkıcı, Nişantaşı sokaklarında kayboldu.

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