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Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu

Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu. İşte detaylar...

Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Redd grubunun solisti Doğan Duru, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu

AVM içinde mağazaları dolaşan şarkıcı,

 Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu

çıkışta ise karşısında muhabirleri görünce panik oldu.

 Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu

Yanında kadın arkadaşı olan Duru, basın mensuplarını görünce hızlı yürümeye başladı.

 Redd grubunun solisti Doğan Duru kız arkadaşıyla görüntülenince panik oldu

Sorulara cevap vermeyen ve hızlı yürümesine devam eden şarkıcı, Nişantaşı sokaklarında kayboldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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