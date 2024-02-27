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Redd’den yeni single

2023 yılının Mart ayında single olarak yayınlamaya başladıkları; “Hortlaklar”, “Buda Buuu”, “Şehrime Baharlar Gelecek”, “Şimdi Seni Bulsam” şarkılarıyla ardı ardına üretmeye devam eden grup, albümde toplanacak şarkılara bir yenisini daha ekledi.

Redd’den yeni single

“Tedavi Zor” isimli yeni single’ında Redd, kendine özgü müzikal anlatısını indirock ve elektronik müzik soundlarıyla harmanlayarak sunuyor.

Redd’den yeni single

 

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