Redd’den yeni single

“Tedavi Zor” isimli yeni single’ında Redd, kendine özgü müzikal anlatısını indirock ve elektronik müzik soundlarıyla harmanlayarak sunuyor.

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