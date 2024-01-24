Raymond Weıl X  Basquiat özel koleksiyonu, saatseverlere tanıtıldı

Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, Raymond Weil’in Amerikalı grafiti sanatçısı ve ressam Jean-Michel Basquiat’ya ithafen hazırladığı modelini Horobox’ın kurucusu Serdar Oal hostluğunda saatseverlerle buluşturdu.

Açılış konuşmasında Basquiat’nın sanat dehasına hayranlığını dile getiren Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Raymond Weil, tasarım ve kalitesiyle çok özel bir marka. İsviçre menşeli olması, ince işçilikle tasarlanmış detayları ve sanatın izlerini taşıyan özel koleksiyonlarıyla Raymond Weil, ayrı bir değere sahip” şeklinde konuştu. Kaya, Raymond Weil’ın 40 yılı aşkın süredir İsviçre saatçiliğindeki uzmanlığının da altını çizerek, “Amerikalı önemli grafiti sanatçısı ve dışavurumcu ressam Jean-Michel Basquiat'ın çizgilerini dış tasarımında ve İsviçre saatçiliğinin muazzam sanatını iç dizaynında buluşturan Raymond Weil’in yeni Freelancer Basquiat Special Edition saati, sanat ve zamanın muhteşem bir birleşimini sunuyor.” dedi.

Raymond Weil CEO’su Elie Bernheim ise konuşmasında “Bugün burada Raymond Weil’in son yeniliklerinden Basquiat Special Edition modelini sizlere daha yakından tanıtmak için toplandık. Birçok fonksiyonel özelliğin Basquiat’ın eserlerinden ilham alınan tasarım detaylarıyla buluştuğu bu saate sadece sınırlı sayıda kişi sahip olabilecek. Hem arkasındaki hikaye, hem kullanılan yüksek kalite materyaller, hem de teknik özellikleriyle bu saatin dikkate değer olduğunu düşünüyorum. 2024 yılında hedefimiz Türkiye’de Saat&Saat ile büyümeye devam etmek. Satışlarımızın hem toptan hem de perakende kanallarında artarak devam edeceğini düşünüyorum.” dedi.

Önceleri grafitileriyle yaşadığı çevrede dikkat çeken ve 80’lerde Neo-Ekspresyonist resimleriyle tüm dünyada tanınan ilk Afro-Amerikan sanatçı olan Jean-Michel Basquiat, sanat otoritelerince geçen yüzyılın en önemli sanatçıları arasında kabul ediliyor.

Freelancer Basquiat Special Edition

Gerçek bir koleksiyon parçası olan saatin dünya prömiyerini 24 Ekim’de ünlü e-ticaret platformu Hodinkee ile yapan Raymond Weil, bu özel saatle markanın sanatsal mirasını yaşatmaya devam ediyor. Sınırları aşarak sanat ve horoloji alanlarını büyüleyici bir şekilde kusursuzca birleştiren Freelancer Basquiat Special Edition, dünya genelinde sınırlı sayıda üretildi.

Çağımızın en ikonik sanatçılarından birine saygı duruşunda bulunan bu model, tüm horolojik işlevlerin okunabilirliğini sağlamak için siyah bir arka plana yerleştirilen kırmızı, sarı ve mavi ana renklerin hakim olduğu bir renk paleti ile tasarlanmış. Kadranın merkezinde, Basquiat'nın 1984 tarihli ünlü tablosunda tasvir edilen taç giyen dinozor olan ikonik “Pez Dispenser" yer alıyor. Saat 12 yönünde konumlandırılmış olan sarı renkli taç figürü Super-Luminova® özelliğine sahipken, akrep ve yelkovanda bulunan aynı özellik sayesinde saat karanlıkta da okunabiliyor.

Basquiat'nın ikonik sembolleriyle süslenen bu saatte, sanat ve mekaniğin iç içe geçtiği siyah PVD butonlar, fırça darbelerini anımsatan bezel tasarımı, saat 9 yönünde yer alan ve sonsuza kadar dönen saniye diski, Basquiat'nın kişisel yansımalarını ve hayatın karmaşıklığının bir metaforunu; tam karşısındaki 30 dakikalık atlama diski ise Basquiat'nın üç temel resim teması olan yaşam, ölüm ve insanlığı tasvir ediyor.

Jean-Michel Basquiat'nın çizgilerini dış tasarımında, İsviçre saatçiliğinin muazzam sanatını ise iç dizaynında sergileyen Raymond Weil’in yeni Freelancer Basquiat Special Edition saati, sanatçının dehasını hem saat tutkunlarının hem de sanat meraklılarının bileklerine taşımak üzere saSaat&Saat mağazalarında ve saatvesaat.com.tr'de meraklılarını bekliyor.

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