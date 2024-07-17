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Ray-Ban yeni koleksiyonunu tanıttı

1937'den bu yana dünya çapında ikonik güneş gözlükleriyle milyonlarca kişinin vazgeçilmez aksesuarı haline gelen Ray-Ban, sezona ilham verecek hem yeni hem de zamansız koleksiyonlarını Komün Galataport İstanbul’da düzenlenen özel bir partiyle markanın tutkunlarına tanıttı.

Ray-Ban yeni koleksiyonunu tanıttı

Yıllar içerisinde kendine özgü ve benzersiz yaşam tarzının eşsiz bir simgesi haline dönüşen Ray-Ban’in ev sahipliğine gerçekleşen gecede davetliler prodüksiyonları ve setleriyle Türkiye gibi global müzik endüstrisinde de büyük ses uyandıran Avangart Tabldot’un performansı eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. 

Ray-Ban yeni koleksiyonunu tanıttı

Didem Soydan, Nilperi Şahinkaya, Umut Eker, Berrak Tüzünataç, Ali Kalyoncu, İpek Erdem, Sena Kalıp, Efe Eroğlu, Lorin Merhart, Uğur Kurul’da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ve dijital içerik üreticisinin katıldığı sezonun en orijinal partisinde Ray-Ban, yeni koleksiyonları ile davetlilere bir kez daha ilham verdi! Film, sanat, eğlence ve müzik konseptlerini cool DNA’sında barından Ray-Ban, 300’ü aşkın kişinin katılımıyla geceyi sahiplendi.

Ray-Ban yeni koleksiyonunu tanıttı

Ray-Ban, Amerikan pilotlarının uçuş sırasında güneş ışığı yansımalarını engellemek amacıyla tasarlanan ikonik Aviator modelinden ilham alıyor. Geçmişte olduğu gibi, bugün de keşfedilmemişin peşinden gitme cesaretini gösteriyor. Her sezon olduğu gibi, şimdi de cesur ve yenilikçi tasarımlarla karşımızda!

Ray-Ban yeni koleksiyonunu tanıttı

 

 

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