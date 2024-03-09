  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Rasim Öztekin şarkılarla anıldı

Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Rasim Öztekin, aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümü olan 8 Mart’ta, isminin verildiği sahnede 80’lerin şarkılarıyla anıldı. Seksenler dizisinin oyuncuları şarkılarını Rasim Abileri için söyledi.

Rasim Öztekin şarkılarla anıldı

İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde yapılan anma gecesinde usta sanatçı şarkılarla, anılarla, kimi zaman gülerek, kimi zaman gözyaşlarıyla anıldı.

Ekranların uzun soluklu dizisi Seksenler’in oyuncularının sahne aldığı anma gecesini, Rasim Öztekin’in eşini oynayan Özlem Türkad ile oğlunu oynayan İlker Ayrık sundu. Gece Rasim Öztekin için hazırlanan belgesel ile başladı.

Rasim Öztekin şarkılarla anıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, eşi Zehra Evin Çalık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Rasim Öztekin’in eşi Esra Öztekin’in de katıldığı gecenin ilk şarkısı, Aydın Sarman’ın piyanosu eşliğinde Burcu Güven seslendirdiği “Seksenler” oldu.

Şoray Uzun’un “Okul Yolunda” ve Burcu Güven ile birlikte seslendirdiği “Bu Kalp Seni Unutur mu”nun ardından Hakan Bulut sahne aldı. Onur Dilber’in seslendirdiği Azeri şarkı ile devam eden gecede Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner “Rasim Abi eğlenmeyi çok severdi” diyerek “Bom Bili Bili Bili Bom” şarkısını birlikte söylediler.

Rasim Öztekin şarkılarla anıldı

“Alıştım Sana Bir Tanem” ile sahne alan İlker Ayrık’la devam eden gecede Ayşe Tolga da “Çaresizim”i seslendirdi.  Ayşe Tolga, “babasını erken kaybetmiş bir çocuk olarak, iş hayatımda bulduğum babamı da çok erken kaybettim. Rasim abiyi anmadığım bir gün yok” diyerek duygularını dile getirdi.

Gece sırasıyla, Özlem Türkad'ın  seslendirdiği “Altın Gümüş Pırlanta”, Aydın Sarman’ın söylediği “Ne Varsa Her Şey Hatırımda” ve “Dilektaşı”, tüm oyuncuların birlikte söylediği “Büklüm Büklüm”, “Bugünkü Aklım Olsaydı” ile devam etti. Gece, Burcu Güven ve oyuncuların birlikte seslendirdiği “Arkadaş" şarkısıyla sona erdi.

Seyircilerin ayakta alkışladığı gecenin bilet satışından elde edilen gelir ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na aktarıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zara'dan konuşulan fotoğraflar
  Magazin

Zara'dan konuşulan fotoğraflar

Kalben, Kadınlar Günü’nde bir ilke imza attı
  Magazin

Kalben, Kadınlar Günü’nde bir ilke imza attı

Petek Dinçöz Kıbrıs’ta sigortalandı! Oğlunu da unutmadı
  Magazin

Petek Dinçöz Kıbrıs’ta sigortalandı! Oğlunu da unutmadı

Zuhal Olcay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri
  Magazin

Zuhal Olcay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

Emirhan Çakal ayrılık sonrası ilk kez konuştu
  Magazin

Emirhan Çakal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Genç yetenekler keşfedilecek 
  Magazin

Genç yetenekler keşfedilecek 